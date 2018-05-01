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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: AA
01.05.2018 - 18:12, Son Güncelleme:

KRV’den politikacılara ‘siyasi malzeme’ uyarısı

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KRV’den politikacılara ‘siyasi malzeme’ uyarısı

Solingen kurbanlarını anma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu davet eden Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV), törenin siyasi malzemeye dönüştürülmemesini istedi. Almanya Türk Toplumu’ndan da uyarı geldi.

ALMANYA’nın Solingen kentinde beş Türk’ün hayatını kaybettiği saldırının 25’inci yıldönümünde düzenlenecek anma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davet edilmesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Alman siyasetçiler, Türkiye’deki erken seçim öncesi, 29 Mayıs’ta gerçekleşecek olan anma töreninin seçim etkinliği amacıyla kullanılmasından endişe ediyor.
DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan KRV Hükümet Sözcüsü Christian Wiermer, “Korkunç saldırıya ilişkin bir anma, siyasi partiler arası kavgaya malzeme olmaya hiç uygun değil” dedi. Sözcü, hem Alman hem de Türk siyasetçilere anma programını günlük siyasi tartışmaların parçası haline getirmeme çağrısı yaptı.

‘EN KORKUNÇ SALDIRILARDAN BİRİ’
29 Mayıs 1993’te düzenlenen ırkçı saldırının yıldönümünde yalnızca Solingen kentinde değil, eyalet genelinde anma etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını vurgulayan Wiermer, “Genç Ailesi’nin beş evladının hayatını kaybettiği Solingen saldırısı, KRV tarihindeki en korkunç saldırılardan biri. Bir çok insan, hayatını kaybedenlerin anısını kalbinde taşıyor” diye konuştu.
Genç Ailesi’nin anma törenine Türk hükümetinden temsilcilerin de davet edilmesini istediğini ifade eden Wiemer, KRV hükümetinin de bunu desteklediğinin altını çizdi.

BAŞBAKAN HAZIRLAMIŞTI
Türkiye’deki erken seçim ilanından sonra Almanya’da tartışmalı hale gelen davet KRV Başbakanı Armin Laschet tarafından yapılmıştı.
Solingen’in yıldönümünde eyalet meclisinde ayrıca özel gündemli bir oturum yapılması ve bu oturumda Laschet’in davet ettiği Çavuşoğlu’nun da bir konuşma yapması planlamıştı. Ancak muhalefet partilerinin temsilcileri, Çavuşoğlu’nun erken seçim ortamında Almanya’da yapacağı konuşmanın, seçim kampanyasının parçası haline geleceğini belirterek buna sert itirazlar yöneltmişti.

KRV’den politikacılara ‘siyasi malzeme’ uyarısı

Eyalet meclisindeki hararetli tartışmalar sonunda anma programında değişikliğe gidilerek KRV meclisinde planlanan oturum iptal edildi. DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, Eyalet Başbakanı Laschet’in, anma ama töreni kapsamında davet ettiği Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Genç Ailesi’ni Başbakanlık binasında ağırlaması bekleniyor.

TÜRK TOPLUMUNDAN ÇAĞRI
Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu da DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede Solingen anma töreninin, günlük siyasi tartışmalara malzeme yapılmamasını istedi. Sofuoğlu, “Genç Ailesi’nin hassasiyeti dikkate alınmalı, onların üzüntüsü üzerinden yapılacak siyasi tartışmalar sadece Genç Ailesi’ni değil bize de büyük üzüntü verir. Etkinliği bir anma töreni ötesine taşımamak gerekiyor” diye konuştu.
TGD olarak hem Alman hem Türk siyasetçilere sağduyu çağrısı yapmak istediklerini söyleyen Sofuoğlu, “Türklerin buradaki can güvenliği ile ilgili bir konu siyasi tartışmaların malzemesi yapılmamalı. Bizim buradaki hayatımızı günlük siyasetinizin bir malzemesi olarak kullanmayın” dedi. Solingen’in, Almanya’daki aşırı sağın, ırkçı grupların ilk büyük cinayetlerinden biri olduğunu hatırlatan Sofuoğlu şöyle devam etti:
“Sanırım Türk Dışişleri anma törenine katılmak isteyerek biz ‘Almanya’daki Türklerin yanındayız’ mesajını vermek istedi. Bu doğru bir mesaj aslında, Türkiye hükümetinin Almanya’daki Türklerin yanında olması doğrudur. Ama bizim sorunumuz Türkiye’den kimin geldiği değil Alman siyasetinde kimlerin katılacağıdır. Çünkü Almanya’daki can güvenliğimizin ilk muhatabı Alman siyaseti ve makamlarıdır.”

SEEHOFER’İ DAVET ETTİ
Alman siyasetçilerin bugüne kadar Solingen anma törenlerine alt düzeyde katılım gösterdiklerini, bunu doğru bulmadıklarını söyleyen Sofuoğlu, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i bu yıl törenlere katılmaya davet etti. Sofuoğlu, “Federal hükümetin bir üyesinin anma törenine katılmasını istiyoruz. Dün Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ile görüştük, Solingen anmasına bakanın katılması beklentisini aktardık. Bakan çıkıp ‘Genç Ailesi bizim ailemizdir, bundan sonra bu gibi olaylara izin vermeyeceğiz, can güvenliğinizden biz sorumluyuz’ mesajını vermesini bekliyoruz” dedi.

BAKAN MAAS KATILABİLİR
Almanya Türk Toplumu’nun bu çağrısına İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in nasıl yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Ancak DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre Çavuşoğlu’nun mevkidaşı Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın da anma etkinliklerine katılması gündemde. Ancak diplomatik kaynaklar henüz nihai bir kararın alınmadığını, görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

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