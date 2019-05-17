KRV hükümeti DİTİB’le bağları iyice zayıflatıyor
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde hükümet, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile arasındaki mesafeyi son dönemlerde iyice açtı. KRV Eyalet Uyum Bakanı Joachim Stamp (FDP), Müslüman dini cemaat ve kuruluşlarla ilişkileri yeniden yapılandırmak için düğmeye bastı.
BAKAN Stamp, Eyalet Uyum Müsteşarı Serap Güler’i dini cemaatlerle ilişkileri yeniden düzenleyecek bir proje hazırlaması için görevlendirdi. Güler’in yönetiminde süren çalışmaların önümüzde ay tamamlanması ve 1 Temmuz’da kamuoyuna tanıtılması bekleniyor. Almanya’da en büyük Müslüman dini cemaat olan ve bünyesinde 900’e yakın cami ile cami derneği bulunduran DİTİB’i yeni projenin merkezine almayı düşünmeyen KRV Eyalet Uyum Bakanı Stamp, “Birkaç dernek yerine daha geniş yelpazede deneklere yoğunlaşmaya önem veriyoruz. Farklı derneklerin yer alacağı bir platform sunacağız” sözleriyle yeni projeyi özetledi.
‘DERNEKLER TEMSİL ETMİYOR’ İDDİASI
İslam cemaatleri ve dernekleriyle yeniden ilişkileri belirleyecek projenin mimarı olarak öne çıkan CDU’lu Serap Güler ise çok sayıda Müslüman’ın var olan dernekler tarafından temsil edilmediği hissi taşıdığını iddia etti. Güler, “Oluşturacağımız yeni kuruluşta Müslümanların farklı seslerinin İslam’ın farklılıklarının yanında yer almasını sağlayacağız” dedi. Güler, yeni kuruluşta konuların farlı bakış açısıyla ele alınmasına olanak sunulacağını da belirtti.
18 milyon nüfusa sahip KRV’de yaklaşık 1 milyon 500 bin Müslüman yaşıyor. Eyalet hükümeti, Müslümanlar Koordinasyon Konseyi, İslam Kültür Merkezleri İslam Merkez Konseyi ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ile yakın ilişki içinde çalışmalarını sürdürüyor. KRV hükümeti, 2017 yılına kadar DİTİB ile sıkı iş birliği yapıyordu.
KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ YOK
Hükümet bundan sonra Sufi İslam anlayışını sürdüren dernekler, Pakistanlıların kurduğu Ahmediyya ve Şii grupların dernekleriyle de iş birliği yapmak istiyor. Güler, yeni projeyi DİTİB temsilcileri de dahil birçok dernek, kuruluş ve cemaat temsilcisinin de görüşlerini alarak hazırlıyor. Die Welt Gazetesine konuşan KRV eyalet hükümet yetkilisi, DİTİB ile eyalet hükmeti arasında kurumsal bir ilişkinin olmadığını belirterek, “Eyalet hükümeti ile DİTİB arasında şu an itibariyle kurumsal bir iş birliği yapılmıyor. Eyalet hükümeti, DİTİB’ten Ankara’nın etkisinden kurtulması yönündeki beklentisini koruyor. DİTİB bu yönde görülür adımlar attıktan sonra ortak çalışmalar için karar verilecek” dedi.
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