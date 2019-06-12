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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
12.06.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Krize neden olan ‘fırçacı Belçikalı’: Türkleri çok seviyorum

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Krize neden olan ‘fırçacı Belçikalı’: Türkleri çok seviyorum

A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu’na fırça uzatarak uluslararası kriz çıkaran Belçikalı Corentin Siamang, Türk arkadaşlarına yaptığının yanlış olduğunu belirterek pişman olduğunu söyledi. Siamang, Türk milli takım forması giyip Türk bayrağı da eline alarak Türk arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi.

BELÇİKALI Corentin Siamang, A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu’nun havaalanında gazetecilere açıklama yaptığı sırada yanına gelerek bulaşık fırçasını mikrofon gibi uzatmış ve Fransa galibiyeti sonrası nasıl hissettiklerini sormuştu. Emre’nin o an için fark etmediği olay sonrası bir anda uluslararası gündeme oturmuş ve her kesimden büyük tepki çekmişti.

Krize neden olan ‘fırçacı Belçikalı’: Türkleri çok seviyorum

TÜRKLERLE BULUŞTU
Belçikalı Corentin Siamang ülkesinde Türk arkadaşlarıyla buluştu. Üzerine Türk Milli Takımı’nın formasını giyerek Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi. Siamang’ın arkadaşı Muhammed Elzeit “Corentin bize yaşananları anlattı. O ırkçı biri değil. Şaka yapmak istemiş. Yaptığından da çok pişman. Bizden özür diledi. İsteyerek Türk milli takım formasını giydi. Bayrağımızı da eline aldı” dedi. Muhammed Elzeit arkadaşı Corentin’in yardım kuruluşu Belçika Kızıl Haç’ta çalıştığını da belirterek “Olayların vardığı noktayı görünce yaptığının güzel bir şey olmadığını itiraf etti. Çok şaşkın. Biz arkadaşız. Türkleri de çok sevdiğini söyledi” dedi.

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