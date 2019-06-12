Krize neden olan ‘fırçacı Belçikalı’: Türkleri çok seviyorum
A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu’na fırça uzatarak uluslararası kriz çıkaran Belçikalı Corentin Siamang, Türk arkadaşlarına yaptığının yanlış olduğunu belirterek pişman olduğunu söyledi. Siamang, Türk milli takım forması giyip Türk bayrağı da eline alarak Türk arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi.
BELÇİKALI Corentin Siamang, A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu’nun havaalanında gazetecilere açıklama yaptığı sırada yanına gelerek bulaşık fırçasını mikrofon gibi uzatmış ve Fransa galibiyeti sonrası nasıl hissettiklerini sormuştu. Emre’nin o an için fark etmediği olay sonrası bir anda uluslararası gündeme oturmuş ve her kesimden büyük tepki çekmişti.
TÜRKLERLE BULUŞTU
Belçikalı Corentin Siamang ülkesinde Türk arkadaşlarıyla buluştu. Üzerine Türk Milli Takımı’nın formasını giyerek Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi. Siamang’ın arkadaşı Muhammed Elzeit “Corentin bize yaşananları anlattı. O ırkçı biri değil. Şaka yapmak istemiş. Yaptığından da çok pişman. Bizden özür diledi. İsteyerek Türk milli takım formasını giydi. Bayrağımızı da eline aldı” dedi. Muhammed Elzeit arkadaşı Corentin’in yardım kuruluşu Belçika Kızıl Haç’ta çalıştığını da belirterek “Olayların vardığı noktayı görünce yaptığının güzel bir şey olmadığını itiraf etti. Çok şaşkın. Biz arkadaşız. Türkleri de çok sevdiğini söyledi” dedi.
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