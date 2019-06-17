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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
17.06.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

SPD eski başkanlarından parti üyelerine birlik çağrısı

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SPD eski başkanlarından parti üyelerine birlik çağrısı

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski başkanları ‘parti ciddi bir kriz içinde’ diyerek parti üyelerine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. 9 eski başkanın imzasının olduğu çağrıda, yeni istifa eden Nahles’in imzası bulunmuyor.

ALMANYA’NIN eski başbakanı ve SPD’nin başkanı Gerhard Schröder başta olmak üzere 9 eski başkanı parti üyelerine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Yazılı açıklamayla yapılan çağrıda, “Bu sadece parti için değil, ülkemiz için de hayati sonuçlar doğurabilir” denildi. Açıklamada ayrıca, ”SPD geçen 70 yıl içinde Almanya’da barış, özgürlük, sosyal devlet ve güvenlik içinde yaşamamızda son derece etkili oldu. Bugünkü Almanya’yı şekillendirdi. Bu nedenle size çağrımız şu: Ulaşılanla gurur duyun. Sadece kendine inancı olan başkalarını da inandırabilir” sözlerine yer verildi.

NAHLES’İN İMZASI YOK
SPD’de yeni bir başlangıç için tüm partililerin yardımına ihtiyaç olduğu vurgulanan çağrıyı, Schröder’le birlikte eski parti liderlerinden Hans Jochen Vogel, Björn Engholm, Rudolf Scharping, Franz Müntefering, Matthias Platzeck, Kurt Beck, Sigmar Gabriel ve Martin Schulz imzaladı. İstifa eden Andrea Nahles’in imzası ise bulunmuyor. SPD yönetim kurulu gelecek hafta pazartesi toplanarak, parti liderliğine kimlerin aday olacağı ve nasıl bir yöntem izleneceğini karara bağlayacak.

 

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