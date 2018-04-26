Kreuzberg’te lüks otomobili ateşe verdiler
Berlin’de ‘Türk Mahallesi’ Kreuzberg’te gece yarısı kundaklanan otomobiller kullanılmaz hale geldi.
SOL otonom gruplar, Berlin’de ve özellikle de Kreuzberg semtinde son yıllarda yapılan lüks ve pahalı binaların kentin ve semtin yapısını değiştireceği gerekçesiyle lüks araçları ateşe veriyor. Kreuzberg ve Mitte sınırları içinde kalan Alte Jakob Caddesi ve çevresinde son dönemde çok sayıda lüks bina yapıldı. Buradaki konutlar fiyatları artırınca bölgede yeni sosyal çevre oluştu.
Sol gruplar semtin sosyolojik yapısındaki değişimi protesto için kimi zaman otomobilleri yakıyor, kimi zaman binalara saldırıyor. Benzeri bir olay perşembe gecesi saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Bir Mercedes marka otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotof kokteyli ile kundaklandı. otomobilden yükselen alevler önünde park eden başka bir otomobile de sıçradı. Cayır cayır yanan iki otomobilden yükselen alevler ve zaman zaman yaşanan patlamalar, semt sakinlerini korkuttu. İtfaiyeye yangını diğer otomobillere ve binalara sıçramadan söndürdü. Polis kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı.
Aynı sokakta geçen yıl da beş otomobil yakılmış ve yeni yapılan binaların duvar ile camlarına boya ile zarar verilmişti.
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