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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraflar: dpa, Arşviv
05.12.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Kretschmann: Özdemir, Yeşiller’in başbakan adayı olabilir

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Kretschmann: Özdemir, Yeşiller’in başbakan adayı olabilir

Alman Yazı İşleri Ağı’na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) bir mülakat veren Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, Cem Özdemir’in bir sonraki seçimlerde partisi Yeşiller’in başbakan adayı olabileceğini söyledi.

“HÜKÜMET etme kapasitesine kesinlikle sahibiz” diyen Kretschmann, “Elbette başbakan olabilecek şahsiyetlerimiz var” dedi. Kretschmann, partinin eş başkanları Robert Habeck ile Annalena Baerbock ya da onların selefi Cem Özdemir’in adı geçen diğer başbakan adaylarından daha kötü olmadığını söyledi. Kretschmann, Yeşiller partisinin eski eş genel başkanı ve milletvekili Özdemir’in kayda değer bir özgeçmişe sahip yetenekli bir siyasetçi olduğunu belirtti. Kretschmann, “Misafir işçi ailesinin çocuğu olmaktan Yeşiller başkanlığına, bu zaten dikkate değer bir mesafe ve birçok insan için de de büyük bir cesaret kaynağı” ifadelerini kullandı. Cem Özdemir’in mükemmel bir hatip ve ele aldığı konular hakkında bilgi sahibi bir siyasetçi olduğunu belirten Kretschmann, “Bu tür yeteneklerin iki arada bir derede kalmamasına ya da başka şeylerle uğraşmamasına dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

EŞ BAŞKANLIK YARIŞINI KAYBETMİŞTİ
Partisinin yönetici personel konusunda bir bolluk içinde olmadığını belirten Kretschmann, “O nedenle diğerleriyle Cem Özdemir’i radarda tutmamız gerektiği konusunda görüşüyorum” diye konuştu.
Alman kamuoyunda Kretschmann’ın daha önce Habeck’in başbakan adaylığını desteklediği dile getirilmiş ve bu haberler Yeşiller içerisinde Baerbock’un başbakan adaylığının gözardı edildiği gerekçesiyle tepki toplamıştı. Yeşiller milletvekili Cem Özdemir, eylül ayında partisinin meclis grubu eş başkanlığı seçimine adaylığını koymuş ancak seçilememişti.

SEÇİMLER 2021’DE
Almanya’da Federal Meclis üyelerinin belirleneceği genel seçimlerin 24 Ekim 2021 tarihinde yapılması planlanıyor. Partiler, seçimler öncesinde başbakan adayı göstermelerine rağmen, adayın resmi seçim kanunu bakımından bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Almanya’da başbakan doğrudan halk tarafından değil milletvekilleri tarafından seçiliyor. Bununla birlikte başbakan adayı seçmen açısından büyük siyasi anlam taşıyor. Cem Özdemir başbakan seçilirse, Almanya’da ilk kez bir Türkiye kökenli başbakanlık koltuğuna oturacak.

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