Kredi kartlarıyla ödemeler arttı
Almanya’da geçen yıl alışverişlerde yapılan nakit ödemeler, kartla yapılan ödemelerin gerisinde kaldı. Tüketiciler, banka ve kredi kartı kullanımını nakit ödemeye tercih etti.
TİCARİ araştırma Kuruluşu (EHI) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketiciler 2018’de 209 milyar Euro’luk alışverişi kartlarla gerçekleştirdi. Bu rakam bir önceki yıla göre 12 milyar 400 milyon Euro daha fazla. Almanya’da geçen yıl kartla yapılan ödemeler yüzde 48.6 iken nakit yapılan ödeme oranı ise yüzde 48.3’de kaldı. Geri kalan yüzde 3.1 ise bonus ve benzeri yöntemlerle gerçekleşti. 2017’de nakit ödemeler yüzde 50 oranındaydı. EHI’den yapılan açıklamada kartlarla ödemeye ilgi son yıllarda artmasına rağmen bunun nakit ödemelerin önemini kaybettiği anlamına gelmediği belirtildi. Özellikle küçük meblağların nakit parayla yapıldığı da kaydedildi.
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