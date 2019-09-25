Kredi başvurusuna cevap verilmeyen Thomas Cook GmbH de iflas istedi
İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un Almanya iştiraki olan Thomas Cook GmbH da mahkemeye başvurarak iflasını istedi. Thomas Cook’un Almanya iştiraklerinden Condor’a devlet desteği verilirken Thomas Cook GmbH’nın kredi müracaatına cevap verilmediği öğrenildi.
DÜNYANIN en eski ve en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasını açıklanmasının ardından Almanya’daki iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istedi.
Thomas Cook GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefanie Berk, adli adımı atmaktan kaçınmayı istediklerini ancak müzakere yoluyla kısa vadeli bir çözüme ulaşamadıklarını ifade ederek iflas başvurusunu mahkemeye yaptıklarını bildirdi.
TATİLDEKİ İNSAN SAYISI 140 BİN
Thomas Cook GmbH’den yapılan açıklamada, Neckermann, Öger Tur, Air Marin ve Buchen Seyahat ile tatilde 140 bin kişinin bulunduğu hatırlatılırken bu tatilcilerin geri getirilmesi konusunda Almanya Dışişleri Bakanlığı ve seyahat sigorta şirketleriyle görüşme halinde olunduğu kaydedildi.
Thomas Cook’un Almanya iştiraklerinden olan Condor’a devlet desteği verilirken Thomas Cook GmbH’nın da kredi müracaatına bir cevap verilmediği öğrenildi.
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