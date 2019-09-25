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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
25.09.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Kredi başvurusuna cevap verilmeyen Thomas Cook GmbH de iflas istedi

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Kredi başvurusuna cevap verilmeyen Thomas Cook GmbH de iflas istedi

İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un Almanya iştiraki olan Thomas Cook GmbH da mahkemeye başvurarak iflasını istedi. Thomas Cook’un Almanya iştiraklerinden Condor’a devlet desteği verilirken Thomas Cook GmbH’nın kredi müracaatına cevap verilmediği öğrenildi.

DÜNYANIN en eski ve en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasını açıklanmasının ardından Almanya’daki iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istedi.
Thomas Cook GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefanie Berk, adli adımı atmaktan kaçınmayı istediklerini ancak müzakere yoluyla kısa vadeli bir çözüme ulaşamadıklarını ifade ederek iflas başvurusunu mahkemeye yaptıklarını bildirdi.

Kredi başvurusuna cevap verilmeyen Thomas Cook GmbH de iflas istedi

TATİLDEKİ İNSAN SAYISI 140 BİN
Thomas Cook GmbH’den yapılan açıklamada, Neckermann, Öger Tur, Air Marin ve Buchen Seyahat ile tatilde 140 bin kişinin bulunduğu hatırlatılırken bu tatilcilerin geri getirilmesi konusunda Almanya Dışişleri Bakanlığı ve seyahat sigorta şirketleriyle görüşme halinde olunduğu kaydedildi.
Thomas Cook’un Almanya iştiraklerinden olan Condor’a devlet desteği verilirken Thomas Cook GmbH’nın da kredi müracaatına bir cevap verilmediği öğrenildi.

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