Kramp Karrenbauer yine hedefte
Pazar günü yapılan Thüringen seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından CDU’da en çok tartışılan isim, Genel Başkan Annegret Kramp Karrenbauer oldu. Bir ay sonra yapılacak genel kurul öncesi Kramp Karrenbauer’in başbakan adayı olamayacağı parti içinde tartışılmaya başlandı.
DÖRT hafta sonra Leipzig’de yapılacak genel kurulda, bir yıldır CDU Genel Başkanlığı yapan Kramp Karrenbauer’in performansı da değerlendirilecek. 2021’de yapılacak federal seçimlerde Birlik Partilerin (CDU/CSU) başbakan adayının kim olacağı da konuşulacak. Kramp Karrenbauer, “Hem Başbakanlık hem de parti genel başkanlığı tek elde toplanmalı. Yoksa parti içinde şimdi yaşanan huzursuzluk her zaman devam eder” açıklamasıyla kendisinin aday olacağının mesajını vermişti. Ancak son gelişmeler Kramp Karrenbauer’i parti içinde eleştirilerin odağına çekti. Thüringen’de alınan ağır seçim yenilgisi ve geçtiğimiz haftalarda kuzey Suriye’ye yönelik yaptığı “Kuzey Suriye’de uluslararası güç tarafından kontrol edilen güvenli bir bölge oluşturulmalı” önerisi, Kramp Karrenbauer’i yıprattı. Seçimde alınan ağır yenilgide bu çıkışın da etkili olduğu düşünülüyor.GENÇLİK ÖRGÜTÜ KARŞI
CDU’nun gençlik örgütü lideri Tilman Kuban, Annegret Kramp Karrenmauer’in başbakan adayı olmasına karşı çıktı. Bunun için de başbakan adayının kim olacağı konusunun bir an önce tartışılmasını istiyor. Bu konuda parti içinde seslerin yükseldiğini yazan Alman Haber Ajansı (dpa), Kramp Karrenbauer’in son yönetim kurulu toplantısında tartışmalara son vermek için, “Kim ki konuyu bu sonbaharda konuşmak istiyorsa, genel kurulu beklesin” dediğini yazdı. Thürigen’de eyalet hükümeti kurulabilmesi için CDU’nun liste başı adayı Mike Mohring’e Sol Parti ile görüşme izni veren Kramp Karrenbauer, önümüzdeki günlerde bu kararı için de parti içinde sert eleştirilmesi bekleniyor.
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