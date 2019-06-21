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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AP-İHA-DHA
21.06.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Kraliçe’ye Ankara’da doğum günü kutlaması

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Kraliçe’ye Ankara’da doğum günü kutlaması

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Lady Chilcott, Büyükelçilik Konutu’nda Kraliçe II. Elizabeth’in 93. doğum günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

BİRLEŞİK Krallık Milli Günü olarak kutlanan doğum günü resepsiyonuna katılan konukları, Büyükelçi Sir Dominick Chilcott ve eşi Lady Chilcott karşıladı. Törende Birleşik Krallık Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Kentin simgesi Atakule de Birleşik Krallık bayrağı renklerine büründü. Konuklar, Birleşik Krallık’ı oluşturan 4 ülke olan İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’in tarihini kültürü ve diğer ilginç özelliklerini görme imkanı bulurken yemeklerini de tatma fırsatı buldu.

Kraliçe’ye Ankara’da doğum günü kutlaması

CANLI MÜZİK VE 4 ÜLKENİN LEZZETLERİ
Dört ülkenin çeşitli lezzetleri, canlı müzik eşliğinde rezidans bahçesindeki stantlarda konuklara servis edildi. Bahçeye yerleştirilen panolarda, Birleşik Krallık’a ilişkin tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerine dair ilginç bilgiler yer alırken davetliler yine bahçenin farklı noktalarına yerleştirilen Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinden manzara resimlerinin önünde fotoğraf çektirdi.

Kraliçe’ye Ankara’da doğum günü kutlaması

1953’TE TAHTA ÇIKTI
Resepsiyona İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem Elmacı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, eski AB Bakanı Egemen Bağış, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ile çok sayıda davetli katıldı.

Kraliçe’ye Ankara’da doğum günü kutlaması


Kraliçe II. Elizabeth 1926’da doğdu. 1953’te tahta çıktı ve halen Birleşik Krallık’ın en uzun yaşayan ve dünyanın tahttaki en yaşlı kraliyet mensubu unvanlarının da sahibi.

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