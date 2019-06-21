Kraliçe’ye Ankara’da doğum günü kutlaması
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Lady Chilcott, Büyükelçilik Konutu’nda Kraliçe II. Elizabeth’in 93. doğum günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.
BİRLEŞİK Krallık Milli Günü olarak kutlanan doğum günü resepsiyonuna katılan konukları, Büyükelçi Sir Dominick Chilcott ve eşi Lady Chilcott karşıladı. Törende Birleşik Krallık Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Kentin simgesi Atakule de Birleşik Krallık bayrağı renklerine büründü. Konuklar, Birleşik Krallık’ı oluşturan 4 ülke olan İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’in tarihini kültürü ve diğer ilginç özelliklerini görme imkanı bulurken yemeklerini de tatma fırsatı buldu.
CANLI MÜZİK VE 4 ÜLKENİN LEZZETLERİ
Dört ülkenin çeşitli lezzetleri, canlı müzik eşliğinde rezidans bahçesindeki stantlarda konuklara servis edildi. Bahçeye yerleştirilen panolarda, Birleşik Krallık’a ilişkin tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerine dair ilginç bilgiler yer alırken davetliler yine bahçenin farklı noktalarına yerleştirilen Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinden manzara resimlerinin önünde fotoğraf çektirdi.
1953’TE TAHTA ÇIKTI
Resepsiyona İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem Elmacı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, eski AB Bakanı Egemen Bağış, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ile çok sayıda davetli katıldı.
Kraliçe II. Elizabeth 1926’da doğdu. 1953’te tahta çıktı ve halen Birleşik Krallık’ın en uzun yaşayan ve dünyanın tahttaki en yaşlı kraliyet mensubu unvanlarının da sahibi.
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