'Kraliçe'nin 3 gününe 7 dalda Altın Lola
Savaş sonrası Almanya’nın cazibe simgesi olan ve oynadığı filmden dolayı ‘Kraliçe Sissi’ olarak anılan Romy Schneider’in hayatının bir dönemini anlatan ‘Quiberon’da 3 Gün’, tam 7 dalda Altın Lola kazandı. Yönetmenliğini Emily Atef’in yaptığı film yılın en çok ödül alan filmi oldu.
EN İyi Film ve En İyi Yönetmen dalında Altın Lola alan filmde Romy Schneider’i oynayan Maria Bäumer En İyi Kadın Oyuncu, Romy Schneider’in arkadaşı Hilde’yi canlandıran Avusturyalı aktris Birgit Minichmayr En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Romy Schneider ile röportaj yapan gazeteci rolündeki Robert Gwisdek ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalllarında Altın Lola’nın sahibi oldu. 10 dalda Altın Lola’ya aday gösterilen ‘3 Tage in Quiberon’, En İyi Kamera ve En İyi Müzik dallarında da Altın Lola’nın sahibi olarak tam 7 dalda ödül kazandı.
İşte kısacık ömrüne onlarca film, sayısız ilişki, iki evlilik, 2 çocuk, ayrılıklar ve trajediler sığdırmayı başaran, inişli çıkışlı hayatı filmlere konu olan Romy Schneider!
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