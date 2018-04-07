Kraliçe’den Türk derneğine teşekkür mektubu
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, Kopenhag Kocatepe Camii Derneğine bir teşekkür mektubu gönderdi.
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’nin eşi Fransız asıllı 83 yaşındaki Prens Henrik, uzun zamandır mücadele ettiği hastalığın ardından geçen şubat ayında hayatını kaybetmişti. Kopenhag Kocatepe Cami Derneği Başkanı Faik Canbaz ise Türkler, dernek üyeleri ve cemaat adına Kraliçe II. Margrethe ile çocukları Veliaht Prens Frederik ve Prens Joachim’e ayrı ayrı birer taziye mesajı göndermişti.
Kraliçe II.Margrethe de özel kalem müdürü aracılığıyla Kopenhag Kocatepe Cami Derneğine gönderdiği mektupta, “Sevgili Faik Canbaz ve Kopenhag Türk İnanç Topluluğu, Majesteleri Kraliçe Margrethe, Prens Henrik’in ölümü nedeniyle göndermiş olduğunuz nazik taziye dileklerinize ‘en derin duygularıyla teşekkür etmemi’ istemiştir” dedi.
Bundan iki hafta önce de Veliaht Prens Frederik gönderdiği özel mektupta, Türk toplumuna ve Kopenhag Kocatepe Cami Derneğine taziyelerinden ötürü teşekkürlerini iletmişti.
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