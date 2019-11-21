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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
21.11.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Haftanın açılış maçı Dortmund ile Paderborn arasında

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Haftanın açılış maçı Dortmund ile Paderborn arasında

Bundesliga'da 12. haftanın açılış karşılaşması yarın Dortmund ile Paderborn arasında oynanacak. Lider Gladbach cumartesi günü saat 15.30'da Union Berlin'e konuk oluyor. 

MİLLİ maçlar nedeniyle bir hafta ara verilen Bundesliga kaldığı yerden devam edecek. Ligin 12. haftasının açılış maçında Dortmund sahasında Padersborn'u konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşmanın başlama saati 20.30.

Haftanın açılış maçı Dortmund ile Paderborn arasında
Dortmund ligin dibinde yer alan Paderborn karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Dortmund'un bu maçta puanlar yitirmesi Teknik Direktör Lucien Favre'nin kulüpteki geleceğini tehlikeye düşürecek.
Haftanın açılış maçı Dortmund ile Paderborn arasında

KENAN KARAMAN FORMA GİYEMEYECEK
Bayern Münih bu hafta Düsseldorf deplasmanına çıkıyor. Evsahibi Düsseldorf'ta milli futbolcu Kenan Karaman oynamayacak. Rahatsızlığı devam eden milli futbolcu henüz oynayacak durumda değil. Diğer milli futbolcu Kaan Ayhan'ın ise Bayern Münih karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Haftanın açılış maçı Dortmund ile Paderborn arasında
Milli maçta üç gol atan Gnabry, cumartesi günkü maçta Lewandowski ile birlikte Bayern Münih'in gol umudu olacak. Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın kadrosunda yer aldığı Werder Bremen'in rakibi ise bu hafta Schalke. Cumartesi günü oynanacak maçta Schalke'de Alman milli Suat Serdar ile Türk milli Ozan Kabak'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.  Avrupa Ligi'nde mücadele eden Frankfurt ile Wolfsburg cumartesi günü Frankfurt'ta kozlarını paylaşacak.

LEVERKUSEN FREİBURG'U AĞIRLIYOR
Bu sezon beklentilerden uzak sonuçlar alan Leverkusen, ligin sürpriz ekibi Freiburg ile oynayacak. Sürpriz sonuçlarla ligin üst sıralarında yer alan Freiburg ile Leverkusen arasındaki maç cumartesi günü onanacak. Lig lideri Gladbach da bu hafta cumartesi günü sahaya çıkacak. Gladbach'ın rakibi Union Berlin. İki takım arasındaki karşılaşma Berlin'de oynanacak.

Haftanın açılış maçı Dortmund ile Paderborn arasında
Cumartesi akşamı ise RB Leipzig'in konuğu bu hafta Köln olacak. Teknik direktör değişikliğine geden Köln'ün amacı RB Leipzig karşısında sürpriz yapmak. Pazar günü oynanacak iki karşılaşmayla haftanın maç programı tamamlanacak. Pazar günü ilk maç Augsburg ile Hertha Berlin arasında oynanacak. Haftanın kapanış maçında ise Hoffenheim ile Mainz karşı karşıya geliyor.

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