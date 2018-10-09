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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
09.10.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Kosovalı futbolcu, Türk antrenörü hastanelik etti

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Kosovalı futbolcu, Türk antrenörü hastanelik etti

Geçen hafta soyunma odasında futbolcusunun yumruklarıyla hastanelik olan CfR Pforzheim’ın Türkiye kökenli antrenörü Gökhan Gökçe, yaşadıklarını anlattı. Gökçe, “Kushtrim Lushtaku, beni öldürmek istediğini söyledi” dedi.

ALMANYA Beşinci takımlarından CfR Pforzheim, geçen hafta Ilshofen’le karşılaştı. Maçın devre arasında takımın Türkiye kökenli antrenörü 34 yaşındaki Gökhan Gökçe ile yedek futbolcu Kosovalı Kushtrim Lushtaku arasında kavga çıkmış, Gökçe aldığı yumruk darbeleriyle hastanelik olmuştu. Vücudunda ezikler oluşan CfR Pforzheim antrenörü Gökhan Gökçe’nin hastaneden 7 gün iş göremez raporu almasına neden olan olay, şöyle gelişti.
Maçın 35’inci dakikasında CfR Pforzheim penaltı kazındı. Yedek futbolcu Kushtrim Lushtaku’nun kardeşi Kreshnik Lushtaku, penaltıcı olmamasına rağmen penaltıyı kullandı ve gole çeviremedi. Ne olduysa da bundan sonra oldu. Hem saha içinde hem de yedek kulubesinde tartışma çıktı. Bu tartışma daha sonra soyunma odasında kavgaya dönüştü.
‘AĞIR KÜFÜRLER ETTİ’
Kushtrim Lushtaku’nun kendisine hakaret ettiğini anlatan antrenör Gökçe, olayla ilgili şunları söyledi: “Ona duş yapıp bir daha da soyunma odasına girmemesini söyledim. Soyunma odasında bana hakaret etmeye devam etti. Ağır küfürler savurdu. Beni öldürmek istediğini söyledi, ardından da saldırdı. Vurduğu yumrukla yere düştüm. Yerdeyken de vurmaya devam etti.”
CfR Pforzheim kulübü saldırgan futbolcuyu süresiz kadro dışı bırakırken, Lushtaku da Facebook’tan yayınladığı mesajında Gökçe’yi yalancılıkla suçladı.

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