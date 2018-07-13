Koruması Tunus’a sınır dışı edildi
Almanya’ya iltica eden terör örgütü El Kaide’nin elebaşı Usame bin Ladin’in koruması Sami A., özel bir uçakla gece memleketi Tunus’a gönderildi.
ALMANYA haftalardır Sami A.’nın sınır dışı edilmesini konuşuyordu. Bin Ladin’in koruması Sami A.’nın Almanya’da korunuyor olması çok sert tartışmalara yol açmıştı.
Sami A., 18 gündür sınır dışı cezaevinde tutuluyordu. Perşembe gecesi saat 03.00’te özel polis ekipleri sivil iki araçla Sami A.’nın kaldığı Büren’deki sınır dışı cezaevine gitti. Sami A.’yı cezaevinden alarak Düsseldorf Havalimanı’na hareket etti. Saat 05.00’te Düsseldorf Havaalanı’na götürülen Sami A. elleri ve kolları kelepçeli olarak, maskeli polisler eşliğinde özel bir uçağa bindirildi. Uçak bu sabah saat 06.30’da Tunus’a hareket etti ve Sami A., Tunus polisine teslim edildi.
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