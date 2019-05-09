Koruma polisi silahını kaybetti, ortalık karıştı
Almanya’da bir polis memurunun dün sabah Glock 17 tipi silahını kaybetmesi, ortalığı karıştırdı. Federal Asayiş Şubesi polisin cumhurbaşkanlarını koruma memurlarından olduğunu doğrularken, cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise “Steinmeier’in korumaları arasında silahını kaybeden biri yok” denildi.
TAGESSPIEGEL gazetesinin haberine göre koruma polisi silahını, çarşamba sabahı Berlin’in Neukölln semtindeki Grenzalle caddesinde kaldığı üç yıldızlı otelde saat 04.00’te kaybetti. Silahın suç olayı sonucu kaybolduğu sanılıyor. Gazetenin haberine göre Federal Asayiş Şubesi (BKA) silahını kaybeden korumanın yeni ve eski cumhurbaşkanlarını korumada görevlendirilen ekipten olduğunu doğruladı. Ancak cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise silahını kaybeden memurun cumhurbaşkanının korunmasından sorumlu olmadığı belirtildi ve “Steinmeier’in korumaları arasında silahını kaybeden biri yok” denildi. Korumanın eski cumhurbaşkanlarından hangisinin koruması olduğu ise açıklık kazanmadı. Silahı kaybolan koruma ise olay aydınlatılıncaya kadar görevinden alındı.
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