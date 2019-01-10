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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / Fotoğraflar: Reuters
10.01.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

‘Korsan’ aşırı sağcı mı yoksa internet maymunu mu?

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‘Korsan’ aşırı sağcı mı yoksa internet maymunu mu?

Almanya’da bine yakın siyasetçi, sanatçı ve gazetecinin özel verilerini çalıp yayınlayan internet korsanı, ülkeyi ayağa kaldırdı. Yabancı gizli servislerin ve aşırı sağın bu işte parmağı olup olmadığı konuşuldu.

‘Korsan’ aşırı sağcı mı yoksa internet maymunu muANCAK internet korsanı 20 yaşında bir öğrenci çıktı.
Güvenlik birimleri ve internet korsanının yakın çevresinden kamuoyuna sızan bilgilere ‘korsan’, anne-babasının yanında yaşıyor.
Lise öğrencisi.
İki kez sınıfta kalmış.
Sessiz, çok az konuşan biri.
Bütün gününü internette geçiriyor.
Alman Asayiş Şubesi (BKA) Başkanı Holger Münch’ün açıklamasına göre, herhangi bir sabıkası yok.
Aşırı sağla bağlantısı olduğuna dair elde bir ipucu bulunmuyor. Yabancı gizli servislerle ilişiği de söz konusu değil.
İlk belirlemelere göre suçu tek başına işlemiş. Kaçma ve karartma tehlikesi olmadığı için serbest.
Adli makamlar yine de başka suç ortağı ve destekçilerinin olup olmadığını araştırıyor.
*
Bu bilgilere göre özel veri hırsızlığından yargılanacak. Kişisel verileri koruma yasası bu suçlara yetişkinlerde para ve üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Zanlı genç olduğu için çok hafif bir cezayla kurtaracak.
Tüm bu bilgiler korsanın büyük bir balık olmadığı, basit bir internet maymunu olduğu, bu kadar heyecanın yersiz olduğu izlenimi veriyor.
Ancak olayın arkasındaki sır perdesi öyle tam aralanmış değil. Birçok soru açıklık kazanmayı bekliyor.
Zanlı, polise verdiği ifadesinde konuşmalarına kızdığı politikacıları kamuoyunda rezil etmek amacıyla özel verilerini çalıp yayınladığını söylüyor.
Birinci soru: Zanlı mecliste temsil edilen her siyasi partiden milletvekillerinin özel verilerini çalıp ifşa ediyor. Ama aşırı sağcı AfD’yi bunun dışında tutuyor.
Niçin?
*
Zanlının daha önceki anonim sosyal medya hesaplarında AfD’yi hiç de kötü bulmadığına dair mesajları var.
Hatta bir mesajında aşırı sağcı NPD’yi de övüyor: “Bu işi başarırsa NPD başarır.”
Zanlı, yine polise verdiği ifadede, yaptığı işin bu ölçüde bir ses getireceğini düşünemediğini iddia ediyor.
O zaman bilgisayarını niçin hemen imha etti?
Madem bir art niyet taşımıyordu, niçin polise teslim olmadı ve polis baskınıyla yakalandı?
Adli makamlar, aşırı sağ terör örgütü NSU olayında düştüğü hataya tekrar düşmek istemiyorsa, bu sorulara tüm yönleriyle açıklık kazandırmak zorunda.

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