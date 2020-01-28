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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 28.01.2020 - 16:58,Son Güncelleme:/

Koronavirüs yok sattırdı: Ağız maskeleri tükendi

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Koronavirüs yok sattırdı: Ağız maskeleri tükendi

Almanya’nın Münih kentinde koronavirüs taşıyan bir kişinin tedavi altına alınması kentte büyük paniğe yol açtı. Haberi duyan herkes eczanelere hücum edince ağız maskeleri kısa sürede tükendi.

ALMAN Haber Ajansı dpa’nın haberine göre virüsün kendilerine de bulaşmasından korkan Münihliler, eczanelere hücum edince kısa sürede ağız maskeleri tükendi. Doktorların koronavirüsten sadece ağız maskesi takarak korunamayacağını açıklamasına rağmen, kentteki eczanelerde maskeler yok sattı. dpa’ya açıklama yapan Tıbbi Malzemeler Toptancıları Birliği yöneticileri de toptancıların eczaneleden gelen yoğun ağız maskesi talebini karşılayamadığını söyledi.

 

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