Koronavirüs gölgesinde oyuncak fuarı

NÜRNBERG Başkonsolosu Serdar Deniz’in de davetli olduğu açılış töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly’nin selamlama konuşmasıyla başladı. Daha sonra yeni oyuncaklar arasında ödüller sahiplerini buldu. Oyuncak üretiminin yüzde 98’iyle lider durumda olan Nürnberg fuarda ev sahipliği yaptı. Türkiye bu yıl 52 firmayla fuarda adeta çıkarma yaptı. Deniz, Türk firmalarını tek tek ziyaret etti ve ilgililerden bilgi aldı.





KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Fuarda koronavirüs için de önlemler alındı. Tuvaletlerde, salon geçişlerinde, restoranlarda toplam 70 dezenfeksiyon kapları bulunduruldu. Ayrıca, koronavirüsten etkilenen Vuhan kentinden kayıt yaptıran katılımcı fuara gelmekten vazgeçti. Virüs vakası nedeniyle Çin’den daha az ziyaretçi bekleniyor. Bilindiği gibi Çin, ev sahibi Almanya’dan sonra 364 firmayla fuarda yer alıyor. Çinli ziyaretçiler fuarı ağız maskeleriyle dolaştı. Fuar 2 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek.