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Sıradaki Haber

Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 29.01.2020 - 19:49,Son Güncelleme:/

Koronavirüs gölgesinde oyuncak fuarı

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Koronavirüs gölgesinde oyuncak fuarı

Bu yıl 71’incisi düzenlenen dünyaca ünlü Uluslararası Oyuncak Fuarı önceki akşam yapılan törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda, Çin’den Almanya’ya da bulaşan koronavirüsle ilgili tedbirler alındı. Çinli ziyaretçiler ağız maskeleriyle dolaştı.

NÜRNBERG Başkonsolosu Serdar Deniz’in de davetli olduğu açılış töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly’nin selamlama konuşmasıyla başladı. Daha sonra yeni oyuncaklar arasında ödüller sahiplerini buldu. Oyuncak üretiminin yüzde 98’iyle lider durumda olan Nürnberg fuarda ev sahipliği yaptı. Türkiye bu yıl 52 firmayla fuarda adeta çıkarma yaptı. Deniz, Türk firmalarını tek tek ziyaret etti ve ilgililerden bilgi aldı.

Koronavirüs gölgesinde oyuncak fuarı

KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Fuarda koronavirüs için de önlemler alındı. Tuvaletlerde, salon geçişlerinde, restoranlarda toplam 70 dezenfeksiyon kapları bulunduruldu. Ayrıca, koronavirüsten etkilenen Vuhan kentinden kayıt yaptıran katılımcı fuara gelmekten vazgeçti. Virüs vakası nedeniyle Çin’den daha az ziyaretçi bekleniyor. Bilindiği gibi Çin, ev sahibi Almanya’dan sonra 364 firmayla fuarda yer alıyor. Çinli ziyaretçiler fuarı ağız maskeleriyle dolaştı. Fuar 2 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek.

Koronavirüs gölgesinde oyuncak fuarı

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