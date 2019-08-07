Korkutan rakamlar! Her iki günde bir camiye...
Bild gazetesinin güvenlik birimlerine dayandırdığı habere göre, geçen ay her iki günde bir, bir camiye bombalı tehdit geldi. Almanya Müslümanları Merkez Konseyi son 4 hafta içinde 20 bombalı tehdit aldı. Bu tehditlerin sadece polise yansıyanlar olduğunu belirten Konsey Başkanı Aiman Mazyek, “Asıl rakamlar çok daha yüksek. Bazı tehditler polise bildirilmiyor bile” dedi.
SON haftalarda bomba tehdidi gelen kentler şöyle: İserlohn, Köln, Münih, Mannheim, Duisburg, Mainz ve Villingen Schwenningen. Polis bu camileri boşaltarak bomba aradı. Ancak herhangi bir patlayıcı madde bulunmadı. DİTİB’e bağlı temmuz ayında 16 tehdit ve saldırı kaydedildi. Bunun dokuzu bomba tehdidi. 2018’in aynı ayında DİTİB camilerine yönelik saldırı sayısı 4. Bomba tehditlerinin artması Almanya’daki Müslümanları tedirgin ediyor ve güvende oldukları hissini zayıflatıyor. Camiye gidenler bomba tehdidi korkusu yaşıyor.
Tehditlerin arkasında ise çoğunlukla neonazi çevreler var. Güvenlik güçleri, camilere tehditlerin artmasının ardında Almanya’da her geçen gün artan İslam düşmanlığını görüyor. Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı, bomba tehditlerini ‘aşırı sağ propaganda amaçlı’ görüyor. Tehditler aydınlatılamıyor ve soruşturma sonuçları başarılı değil. Failler bir türlü ortaya çıkarılamıyor.
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