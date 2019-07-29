Korkutan araştırma: Yılda en az 12 bin polis şiddeti...
Frankfurt’taki disko Gibson’da cumartesi akşamı çıkan kavgaya müdahale eden polislerin bir kadının saçlarından çekmesi, diğer kişilere de biber gazı sıkması ve tekme atması, polis şiddetinin Almanya’da tekrar gündeme gelmesine neden oldu.
ALMAN Birinci Televizyon Kanalı ARD’de yayınlanan Kontraste ve Spiegel dergisinin haberinde, Bochum Üniversitesinin polis şiddetine ilişkin yaptığı araştırmaya yer verildi. Araştırmayı yapan kriminolog Tobias Singelstein, yılda 12 bin polis şiddeti gerçekleştiğini ancak bunların 2 bininin savcılar tarafından takibe alınmasıyla duyulduğunu belirtti.
Bu suçların nadiren cezalandırıldığını ifade eden Singelstein, olayların yüzde 2’sinin mahkeme önüne çıktığını ve sadece yüzde 1 olayda ceza verildiğini kaydetti. Singelstein, olayların aydınlatılmasının düşük olmasından polis ile ilişkilere zarar vermek istemeyen savcıların sorumlu olduğunu vurguladı.
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