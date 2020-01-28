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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:42,Son Güncelleme:/

Korkulan oldu... Virüs Almanya’ya ulaştı!

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Korkulan oldu... Virüs Almanya’ya ulaştı!

Çin’in Vuhan şehrinden yayılan ve 106 kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs, Almanya’da da ortaya çıktı. Adı açıklanmayan hasta, Münih’te üniversite kliniğinde karantinaya alındı.

BAVYERA Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, erkek hastanın Starnberg’de yaşadığı, şu an durumunun iyi olduğu ve izlendiği belirtildi. Hastanın virüsü Çin’den gelen bir arkadaşından kaptığı belirtildi. Almanya’da paniğe yol açan virüsün yayılma riskinin çok düşük olduğunu açıklayan Robert Koch Enstitüsü yetkilileri, virüsü taşıyan hastayla temasta bulunan kişilerin de tespit edilip kapsamlı bir şekilde aydınlatıldığı, olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgilerin verildiği açıklandı. Virüs, AB ülkeleri arasından Almanya’nın dışında Fransa’da da üç kişide ortaya çıktı.
İlk olarak 12 Aralık’ta Vuhan’da tespit edilen koronavirüs salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106’ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515’e yükselmişti.

Korkulan oldu... Virüs Almanya’ya ulaştı

 

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