Korkulan oldu... Virüs Almanya’ya ulaştı!

BAVYERA Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, erkek hastanın Starnberg’de yaşadığı, şu an durumunun iyi olduğu ve izlendiği belirtildi. Hastanın virüsü Çin’den gelen bir arkadaşından kaptığı belirtildi. Almanya’da paniğe yol açan virüsün yayılma riskinin çok düşük olduğunu açıklayan Robert Koch Enstitüsü yetkilileri, virüsü taşıyan hastayla temasta bulunan kişilerin de tespit edilip kapsamlı bir şekilde aydınlatıldığı, olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgilerin verildiği açıklandı. Virüs, AB ülkeleri arasından Almanya’nın dışında Fransa’da da üç kişide ortaya çıktı.

İlk olarak 12 Aralık’ta Vuhan’da tespit edilen koronavirüs salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106’ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515’e yükselmişti.