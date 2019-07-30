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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN FOTOĞRAFLAR: dpa
30.07.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Körfez’e asker gönderme tartışması Almanya’yı böldü

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Körfez’e asker gönderme tartışması Almanya’yı böldü

Almanya’da Körfez’e asker gönderme tartışmaları büyüyor. Koalisyonun büyük ortağı CDU/CSU, asker göndermeden yanayken, SPD buna karşı çıkıyor. Alman sanayiciler ise Alman ordusunun Körfez’de uluslararası askeri misyona katılmasını istiyor. Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Dieter Kempf uluslararası hukuku savunarak, “Dünyadaki petrol ve doğalgaz tüketiminin beşte biri bu boğazdan geçiyor” dedi.

İRAN’IN Hürmüz Boğazı’nda İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine el koyması üzerine başlayan Körfez’e asker gönderme tartışmaları Almanya’yı böldü. İngiltere’nin Avrupa’dan askeri misyon talebi Almanya’da ateşli tartışmalara yol açtı. Almanya, İngiltere’nin istediği, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığı güvenliğini sağlamak için oluşturulacak bir askeri misyona katılıp katılmamayı konuşuyor.

Körfez’e asker gönderme tartışması Almanya’yı böldü

‘ALMANYA GERİDE DURAMAZ’
Hükümetin büyük ortağı CDU/CSU, böyle bir askeri misyona Alman ordusunun da katılmasından yana. CDU dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, “Başka ülkeler savaş gemisi gönderirken, Almanya, biz yokuz deyip işin içinden sıyrılıp çıkamaz” dedi. Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi CSU’lu Florian Hahn, “İhracatta dünya şampiyonu bir ülke olarak, Almanya öyle geride duramaz. Burada biz de üzerimize düşen görevi üstlenmeliyiz” dedi.

Körfez’e asker gönderme tartışması Almanya’yı böldü

‘ALMANYA İÇİN FEVKALADE ÖNEMLİ’
Hürmüz Boğazı deniz yoluyla uluslararası petrol ve doğalgaz nakliyatının en önemli güzergahı ve çok yüksek stratejik bir öneme sahip. Alman sanayicileri de Alman ordusunun Körfez’de uluslararası askeri misyona katılmasından yana. Alman Sanayiciler Birliği (BDİ) Başkanı Dieter Kempf, “İşleyen bir deniz taşımacılığı bir ihracat ve sanayi ülkesi olan Almanya için fevkalade önemli” dedi. BDİ Başkanı Kempf, burada meselenin uluslararası hukuku savunmak olduğunu vurguladı ve “Dünyadaki petrol ve doğalgaz tüketiminin beşte biri bu boğazdan geçiyor” diye konuştu.

Körfez’e asker gönderme tartışması Almanya’yı böldü

‘ÇATIŞMANIN İÇİNE ÇEKİLİR’
Hükümet ortağı SPD ise Hürmüz Boğazı’na Alman savaş gemisi gönderilmesine sıcak bakmıyor. SPD dış politika sözcülerinden Nils Schmidt, Almanya’nın Körfez’de askeri bir çatışmanın içine çekileceği uyarısında bulundu ve Körfez’e Alman ordusu göndermenin tartışma konusu olmadığını söyledi. CDU/CSU şimdi SPD’li Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan, SPD’nin desteğini alacağı bir öneri bekliyor. Dışişleri Bakanlığı basın sözcülerinden Christofer Burger, askeri misyona katılımın bir Avrupa yüzü olması gerektiğini vurguladı ve “Biz Avrupalıların bölgede Amerika’nın İran’a en yüksek baskı stratejisine katılmadığımızın açıklık kazanması gerekir” dedi.

YEŞİLLER GÖZ KIRPTI
Hükümet ortağı SPD, Körfez’e Alman askeri gönderilmesine karşı direnirse, CDU/CSU Meclis’te başka partilerden destek aramak zorunda. Muhalefet partisi Yeşiller asker gönderilmesine göz kırptı. Yeşiller’in dış politika sözcülerinden Omid Nouripour belirli şartlar altında Alman ordusunun Körfez’de gemileri koruma misyonuna katılmasının yerinde olacağını söyledi. Nouripour bunun Körfez’de İran’la ABD arasında gerilimi düşürmeye katkıda bulunacağını savundu.

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