Kopenhag’ın simgesine bakın yazdılar!

ÜLKE basınında çıkan haberlere göre, heykelin üzerine kırmızı ve beyaz renklerdeki sprey boyayla ‘Özgür Hong Kong’ ifadesi yazıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı ancak faillerin henüz bulunamadığı bildirildi. Kopenhag limanının girişinde granit bir taşa oturtulan ‘Küçük Deniz Kızı’ heykeli, şehrin önemli uğrak yerleri arasında bulunuyor.