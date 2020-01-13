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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 13.01.2020 - 14:10,Son Güncelleme:/

Kopenhag’ın simgesine bakın yazdılar!

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Kopenhag’ın simgesine bakın yazdılar!

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da şehrin simgesi olarak kabul edilen ünlü ‘Küçük Deniz Kızı’ heykelinin üzerine kimliği belirsiz kişiler, Hong Kong yanlısı slogan yazdı.

ÜLKE basınında çıkan haberlere göre, heykelin üzerine kırmızı ve beyaz renklerdeki sprey boyayla ‘Özgür Hong Kong’ ifadesi yazıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı ancak faillerin henüz bulunamadığı bildirildi. Kopenhag limanının girişinde granit bir taşa oturtulan ‘Küçük Deniz Kızı’ heykeli, şehrin önemli uğrak yerleri arasında bulunuyor.

 

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