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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
12.10.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

Kopenhag Havalimanı’na ‘helal’ salon açıldı

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Kopenhag Havalimanı’na ‘helal’ salon açıldı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag Havalimanı’na ‘Primeclass Lounge’ adlı özel bir salonun açıldı. Türk misafirperverliğini dünyaya tanıtacak salondaki yemekler helal ürünlerden yapılacak.

İSKANDİNAVYA’nın dünyaya açılan kapısı Kopenhag Havalimanı’nda, TAV tarafından hizmete sokulan özel salon ‘Primeclass Lounge’un resmi açılışı Türkiye Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, TAV Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Doğan ve Kopenhag Havalimanı Üst Yöneticisi Thomas Woldbye (CEO) tarafından yapıldı.

Kopenhag Havalimanı’na ‘helal’ salon açıldı
Ceyhun Doğan

GURUR KAYNAĞIMIZ
Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, bu güzel salonun kendisini gururlandırdığını belirtirken “TAV bizim gurur kaynağımız” dedi.
TAV Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Doğan ise bu salon ile birçok ulustan insanlara dokunmayı, onlara Türk misafirperverliğini en iyi şekilde sunmayı planladıklarını belirterek, işin en iyisini yaptıklarını ve dünyada sayılı şirketlerden biri olduklarını söyledi.

Kopenhag Havalimanı’na ‘helal’ salon açıldı
Salonun açılış kurdelasını Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek (soldan ikinci), Hatice Pınar Bora (soldan üçüncü) ve Thomas Woldbye (sağdan ikinci) kesti.

HARİKA OLMUŞ
Kopenhag Havalimanı Üst Yöneticisi Thomas Woldbye de TAV’ın özel salonu harika olarak niteledi.
TAV Danimarka, Almanya ve İsviçre Satış ve Pazarlama Müdürü Hatice Pınar Bora özel salonda sunulan yemeklerin helal ürünlerden yapıldığını söyledi.

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