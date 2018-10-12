Kopenhag Havalimanı’na ‘helal’ salon açıldı
Danimarka’nın başkenti Kopenhag Havalimanı’na ‘Primeclass Lounge’ adlı özel bir salonun açıldı. Türk misafirperverliğini dünyaya tanıtacak salondaki yemekler helal ürünlerden yapılacak.
İSKANDİNAVYA’nın dünyaya açılan kapısı Kopenhag Havalimanı’nda, TAV tarafından hizmete sokulan özel salon ‘Primeclass Lounge’un resmi açılışı Türkiye Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, TAV Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Doğan ve Kopenhag Havalimanı Üst Yöneticisi Thomas Woldbye (CEO) tarafından yapıldı.
Ceyhun Doğan
GURUR KAYNAĞIMIZ
Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, bu güzel salonun kendisini gururlandırdığını belirtirken “TAV bizim gurur kaynağımız” dedi.
TAV Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Doğan ise bu salon ile birçok ulustan insanlara dokunmayı, onlara Türk misafirperverliğini en iyi şekilde sunmayı planladıklarını belirterek, işin en iyisini yaptıklarını ve dünyada sayılı şirketlerden biri olduklarını söyledi.
Salonun açılış kurdelasını Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek (soldan ikinci), Hatice Pınar Bora (soldan üçüncü) ve Thomas Woldbye (sağdan ikinci) kesti.
HARİKA OLMUŞ
Kopenhag Havalimanı Üst Yöneticisi Thomas Woldbye de TAV’ın özel salonu harika olarak niteledi.
TAV Danimarka, Almanya ve İsviçre Satış ve Pazarlama Müdürü Hatice Pınar Bora özel salonda sunulan yemeklerin helal ürünlerden yapıldığını söyledi.
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