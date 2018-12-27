Köpeğini terk etti, binlerce kişi sahiplenmek istedi
İngiltere’nin Stoke-on-Trent şehrinde köpeğini sokağa bırakan bir kişi büyük tepki toplamıştı. Hayvan hakları topluluğu RSPCA, koruma altına aldığı köpeği sahiplenmek isteyen binlerce kişiye teşekkür etti.
GALLER merkezli hayvan hakları topluluğu RSPCA tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. 17 Aralık’ta gerçekleşen olayda bir kişinin köpeğini yol kenarına bırakıp oradan uzaklaştığı görülüyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videoda terk edildiğini anlayan köpek ise arabanın camına atlayarak içeriye girmeye çalışıyor. RSPCA, yol kenarına terk edilen köpeği yoldan geçen birinin bulduğunu ve veterinere götürdüğünü belirtti. Yürek burkan olayda Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğe Snoop adı verildi. Olayın duyulmasının ardından binlerce kişi köpeği sahiplenmek istedi. RSPCA ise Snoop’u sahiplenmek isteyenlere teşekkür etti.
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