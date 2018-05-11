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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
11.05.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Konsolosluklarda ‘kontrol’ yoğunluğu

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Konsolosluklarda ‘kontrol’ yoğunluğu

Avrupa’da birçok ülkede resmi tatil olmasına rağmen Türk vatandaşları yurt dışı seçmen kütüğünde isimlerinin olup olmadığını kontrol etmek, kayıt ya da itirazda bulunmak üzere konsolosluklara müracaatta bulundu.

ALMANYA’da dün resmi tatil olmasına rağmen Köln Başkonsolosluğu’na giden seçmenler, işlemlerini yaptırdı. Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, “Eğer Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde görünmüyorlarsa adreslerini güncellemeleri lazım. Kayıtlar 2 Mayıs’ta açıklandı ve 12 Mayıs’a kadar da itiraz süresi var. Biz başkonsolosluklar olarak 12 Mayıs’a kadar bu işlemeleri alacağız” dedi. Erciyes, 12 Mayıs cumartesi gününün de tatil olmasına rağmen yine başvuruları almak için açık olacaklarını kaydetti.

Konsolosluklarda ‘kontrol’ yoğunluğu

Vatandaşların kayıt işlemlerine yoğun ilgi gösterdiğini ancak yığılmaların yaşanmadığını belirten Erciyes, “Vatandaşlarımızın oy verme sırasında herhangi bir aksaklık yaşamamaları için bu kayıtlarını kontrol etmeye ve adresleri güncel değilse adreslerini güncellemeye davet ediyoruz, teşvik ediyoruz” dedi.

Konsolosluklarda ‘kontrol’ yoğunluğu

Köln’de yaşayan Mehmet Korkmaz eşiyle birlikte konsolosluğa gelerek kaydının olup olmadığını kontrol etti. Kaydı olduğunu öğrenen Korkmaz, “Türkiye’de işlem yaptığım için, ne olur ne olmaz adres beyanım doğrumu ve kaydım var mı diye kontrol amaçlı, garanti olsun diye geldim. Adresim doğru çıktı. Herkesin bu kontrolü ve kaydı yoksa yaptırmasını tavsiye ederim, seçime katılsınlar” dedi.
Köln Başkonsolosluğuna kaydını sorgulayan Kerim Botur, yeni bir sisteme geçileceği için bu seçimlerin çok önemli olduğunu dile getirerek, “Herkesin oyunu kullanıp vatandaşlık görevini yerine getirmesi lazım” diye konuştu.

Konsolosluklarda ‘kontrol’ yoğunluğu

Avusturya’da Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsoloslukları da dün yoğun bir gün geçirdi. Türk vatandaşı seçmenler, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında işlemlerini yaptırdı. Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, seçme ve seçilme hakkının en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, seçmenlerin son 4 seçimde olduğu gibi bu yıl da başkonsolosluk binasına gelerek, rahat bir ortamda oylarını kullanacaklarını söyledi. Seçmenlerin seçimlere ilişkin her türlü bilgiyi başkonsolosluktan edinebileceklerini belirten Kaya, YSK tarafından seçimlere yönelik 90 444 9 975 telefon numaralı çağrı merkezinin vatandaşları bilgilendirmek için hizmet verdiğini hatırlattı. Kaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının son 3-4 yıldır Türkiye’de yapılan seçimlerde oy kullanabilmesinin önemli bir kazanım olduğunu belirterek, yurt dışındaki seçmenlerin sandığa gösterdiği teveccühün hem bulundukları ülke hem de Türkiye açısından olumlu olacağını dile getirdi.

Konsolosluklarda ‘kontrol’ yoğunluğu

Hollanda’da Türk vatandaşları, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıt veya değişiklik başvuruları için konsolosluklara yoğun ilgi gösterdi. Ülkedeki resmi tatilden faydalanan vatandaşlar, sadece adres beyan işlemi yapan Rotterdam Başkonsolosluğu önünde erkenden sıraya girdi. Adres beyan işlemlerini yapmak için sırada bekleyen vatandaşlardan İlyas Tekin, geçen seçimlerde kayıt işlemlerini yaptıramadığı için oy kullanamadığını söyleyerek, yine aynı sorunu yaşamamak için oy kullanabilme işlemlerini tamamlamaya geldiğini ifade etti.

Konsolosluklarda ‘kontrol’ yoğunluğu

Daha önce Türkiye’de tatildeyken banka işlemi yaptığı için adresinin Türkiye’de göründüğünü kaydeden Fatih Şahin, “Geçen sene referandumda oy kullanamamıştım. Onu düzeltmek için bugün kaydımı yaptırmaya geldim. Çok şükür işlemler tamamlandı. Vatandaşlık görevim ve devletimin çıkarı için artık seçim zamanını bekliyoruz” dedi.
Çalıştığı için kayıt işlemi yaptıramadığını, tatilden faydalanarak konsolosluğa geldiğini belirten İbrahim Işıksoy, “Adresim Türkiye’de gözüktüğü için birkaç senedir oy kullanamamıştım. Bu değişiklikle bu sefer kullanmayı düşünüyorum. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Memur arkadaşlar yardımcı oluyorlar ve işlemler kısa sürede tamamlanıyor” diye konuştu.
Vatandaşlık görevini yapmak için konsolosluğa geldiklerini belirten Hüseyin Yıldırım, “Hollanda’da yaşıyoruz diye sadece bu ülkenin sorumluluğunu taşıyacak değiliz. Eğer dünya insanıysan dünyanın sorumluluğunu taşıyacaksın. Türkiye’de seçimler için oy kullanma hakkım varsa vatandaşlık görevimi yapmak zorundayım” dedi.

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