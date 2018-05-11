Konsolosluklarda ‘kontrol’ yoğunluğu

ALMANYA’da dün resmi tatil olmasına rağmen Köln Başkonsolosluğu’na giden seçmenler, işlemlerini yaptırdı. Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, “Eğer Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde görünmüyorlarsa adreslerini güncellemeleri lazım. Kayıtlar 2 Mayıs’ta açıklandı ve 12 Mayıs’a kadar da itiraz süresi var. Biz başkonsolosluklar olarak 12 Mayıs’a kadar bu işlemeleri alacağız” dedi. Erciyes, 12 Mayıs cumartesi gününün de tatil olmasına rağmen yine başvuruları almak için açık olacaklarını kaydetti.

Vatandaşların kayıt işlemlerine yoğun ilgi gösterdiğini ancak yığılmaların yaşanmadığını belirten Erciyes, “Vatandaşlarımızın oy verme sırasında herhangi bir aksaklık yaşamamaları için bu kayıtlarını kontrol etmeye ve adresleri güncel değilse adreslerini güncellemeye davet ediyoruz, teşvik ediyoruz” dedi.

Köln’de yaşayan Mehmet Korkmaz eşiyle birlikte konsolosluğa gelerek kaydının olup olmadığını kontrol etti. Kaydı olduğunu öğrenen Korkmaz, “Türkiye’de işlem yaptığım için, ne olur ne olmaz adres beyanım doğrumu ve kaydım var mı diye kontrol amaçlı, garanti olsun diye geldim. Adresim doğru çıktı. Herkesin bu kontrolü ve kaydı yoksa yaptırmasını tavsiye ederim, seçime katılsınlar” dedi.

Köln Başkonsolosluğuna kaydını sorgulayan Kerim Botur, yeni bir sisteme geçileceği için bu seçimlerin çok önemli olduğunu dile getirerek, “Herkesin oyunu kullanıp vatandaşlık görevini yerine getirmesi lazım” diye konuştu.

Avusturya’da Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsoloslukları da dün yoğun bir gün geçirdi. Türk vatandaşı seçmenler, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında işlemlerini yaptırdı. Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, seçme ve seçilme hakkının en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, seçmenlerin son 4 seçimde olduğu gibi bu yıl da başkonsolosluk binasına gelerek, rahat bir ortamda oylarını kullanacaklarını söyledi. Seçmenlerin seçimlere ilişkin her türlü bilgiyi başkonsolosluktan edinebileceklerini belirten Kaya, YSK tarafından seçimlere yönelik 90 444 9 975 telefon numaralı çağrı merkezinin vatandaşları bilgilendirmek için hizmet verdiğini hatırlattı. Kaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının son 3-4 yıldır Türkiye’de yapılan seçimlerde oy kullanabilmesinin önemli bir kazanım olduğunu belirterek, yurt dışındaki seçmenlerin sandığa gösterdiği teveccühün hem bulundukları ülke hem de Türkiye açısından olumlu olacağını dile getirdi.

Hollanda’da Türk vatandaşları, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıt veya değişiklik başvuruları için konsolosluklara yoğun ilgi gösterdi. Ülkedeki resmi tatilden faydalanan vatandaşlar, sadece adres beyan işlemi yapan Rotterdam Başkonsolosluğu önünde erkenden sıraya girdi. Adres beyan işlemlerini yapmak için sırada bekleyen vatandaşlardan İlyas Tekin, geçen seçimlerde kayıt işlemlerini yaptıramadığı için oy kullanamadığını söyleyerek, yine aynı sorunu yaşamamak için oy kullanabilme işlemlerini tamamlamaya geldiğini ifade etti.

Daha önce Türkiye’de tatildeyken banka işlemi yaptığı için adresinin Türkiye’de göründüğünü kaydeden Fatih Şahin, “Geçen sene referandumda oy kullanamamıştım. Onu düzeltmek için bugün kaydımı yaptırmaya geldim. Çok şükür işlemler tamamlandı. Vatandaşlık görevim ve devletimin çıkarı için artık seçim zamanını bekliyoruz” dedi.

Çalıştığı için kayıt işlemi yaptıramadığını, tatilden faydalanarak konsolosluğa geldiğini belirten İbrahim Işıksoy, “Adresim Türkiye’de gözüktüğü için birkaç senedir oy kullanamamıştım. Bu değişiklikle bu sefer kullanmayı düşünüyorum. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Memur arkadaşlar yardımcı oluyorlar ve işlemler kısa sürede tamamlanıyor” diye konuştu.

Vatandaşlık görevini yapmak için konsolosluğa geldiklerini belirten Hüseyin Yıldırım, “Hollanda’da yaşıyoruz diye sadece bu ülkenin sorumluluğunu taşıyacak değiliz. Eğer dünya insanıysan dünyanın sorumluluğunu taşıyacaksın. Türkiye’de seçimler için oy kullanma hakkım varsa vatandaşlık görevimi yapmak zorundayım” dedi.