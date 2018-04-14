Kongolu siyasetçiyi maymuna benzettiler
Avusturya’da, Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) Kongo asıllı belediye başkan adayı Mireille Ngosso, sosyal medyada ırkçı söylem ve saldırılara maruz kaldı.
AŞIRI sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) yayın organı “Yeni Özgür Sayfa” gazetesinin yazarlarından Robert Lizar, Facebook’tan Kongo asıllı siyasetçinin fotoğrafının yanı sıra “Doğduğum şehrin kökeni ve kimliği hakkında bilgi sahibi olup olmadığım konusunda gerçekten emin değilim” ifadelerini paylaştı. Aşırı sağcı partiden kimi siyasiler de dahil çok sayıda kişi söz konusu paylaşımın altına ırkçı yorumlarda bulundu.
TEN RENGİ VE KÖKENE HAKARET
Kongo asıllı siyasetçiyi “maymuna” benzeten yorumcular, ten rengi ve kökeni hakkında hakarete varan paylaşımlar yaptı. Ülkede ulusal yayın yapan medya kuruluşunun tepkisine neden olan paylaşım daha sonra silindi.
Mireille Ngosso ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ırkçı yorumlar nedeniyle çok sayıda destek mesajı aldığını belirterek, kendisine verilen desteğin doğru yolda olduğunu gösterdiğini söyledi.
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