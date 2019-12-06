‘Kömürlükte öldürüp, ormana gömdüm!’

ALMANYA’nın Duisburg kentinde, kendisinden iki aydır haber alınamayan ve polisin her yerde aradığı, 26 yaşındaki Afgan kökenli hemşire Mine O.’nun cesedi bulundu. 28 yaşındaki eşi Ercan E. iki ay önce hem polise verdiği ifadede hem de gazetelere, eşinin kaybolduğunu bildirmişti. Bir gazeteye “Eşimin sağ salim eve dönmesini umut ediyorum” demiş, eşinin bir kız arkadaşında geceleyeceği yönünde ifade vermişti. Ancak yapılan soruşturmada bahsi geçen arkadaşın bir yıldan beri Almanya’da yaşamadığı belirlendi.





KOMŞULARIN İFADESİ ELE VERDİ

Mine O.’nun ortadan kaybolmasından sonra soruşturma başlatan polis, çiftin komşularının ifadesine başvurdu. Komşu, genç kadının kaybolduğu gün Ercan E.’nin kömürlüğünde gürültü duyduğunu polise anlattı. Ercan E.’ye ait kömürlükte inceleme başlatan polis, yapılan aramada cesedi bulamadı. Ancak şüpheli bir durumun olduğunu tespit etti. Polis sorgusunda cinayeti anlatan Ercan E. cesedi gömdüğü ormanlık alanı da polise gösterdi. Ormanlık alanda kazı yapan polis, genç kadının cesedine ulaştı. Ercan E. cesedi bir süre kömürlükte saklayıp, daha sonra ormanlık alana gömdüğünü de polise itiraf etti.