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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraflar: dpa
01.12.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Kömür karşıtları maden bastı

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Kömür karşıtları maden bastı

Çevre aktivistleri cumartesi günü Almanya’nın Sachsen ve Brandenburg eyaletlerinde bulunan bir dizi linyit madeni arama sahasına zorla girdi.

‘ENDE Gelände’ adlı kömür kullanımına karşı çıkan çevre örgütünün verdiği bilgilere göre, saat 09.00’da yaklaşık bin kadar gösterici Brandenburg Eyaletinde bulunan Welzow-Süd maden sahasına ve Leipzig yakınlarındaki Vereinigtes Schleenhain maden sahasına giriş yaptı. Yine bir o kadar göstericinin de saat 08.00’den sonra Brandenburg Eyaleti’ndeki Jänschwalde maden alanında protesto gösterileri düzenledi. Çevre örgütü, toplamda yaklaşık 4 bin göstericinin söz konusu maden sahalarındaki çalışmaları engellemek amacıyla protestolara katıldığını açıkladı. Göstericilerin bu şekilde Alman hükümetinin yetersiz gördükleri iklim politikalarını protesto ettikleri vurgulandı.

Kömür karşıtları maden bastı

Sözcü Johnny Parks, “Kritik bir noktadayız. İklim krizini durdurabileceğimiz zaman aralığı çok hızlı bir şekilde kapanıyor” diye konuştu. Bir diğer sözcü Sina Reisch ise Alman hükümetinin tartıştığı ve kömür kullanımına son vermeyi öngören yasanın tamamen yetersiz olduğunu savundu. Reisch, kömür kullanımının bir an önce sonlandırılması gerektiğinin altını çizerken, ancak bunun faturasının sektörde çalışanların sırtına yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.

600 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI
Jänschwalde linyit kömürü madeni, bir dizi denetimden geçemediği için mahkeme kararıyla kısıtlı bir şekilde hizmet veriyor. Sözcü Parks, “Bugünkü protestomuzla madenin tamamen kapatılması gerektiğine dikkati çekiyoruz” dedi. Jänschwalde madeni Avrupa’nın iklim için en fazla olumsuz etkisi olan madeni olarak biliniyor.

Kömür karşıtları maden bastı

Almanya’da geçen cuma günü yapılan iklim protestolarına 600 binden fazla kişi katılmıştı. ‘Gelecek İçin Her Cuma’ (Fridays for Future) hareketi kapsamındaki protestolara katılan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocular, Alman hükümetinin iklim paketini kökten düzeltmesini ve kömür kullanımından biran önce vazgeçilmesini talep ediyor.

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