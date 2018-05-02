Komünizmin babası pop ikonu oldu!
Kim derdi ki, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 28 yıl sonra, kapitalizmin düşmanı Karl Marx yeniden ilgi odağı olacak? Duvar’ın ve Sovyetlerin çökmesiyle artık düşünceleri siyaseten öldü denilen Karl Marx, geri dönüyor.
“BÜTÜN ülkelerin işçileri birleşin” çağrısıyla, kapitalizmi devirmeye çağıran, devrim ikonası ünlü Alman düşünür ve filozof Karl Marx, memleketi Trier kentinde törenler ve 600 civarında etkinlikle anılacak. Lüksemburg sınırı yanındaki Mosel Nehri kıyısında bulunan Trier kentinde 5 Mayıs’ta yapılacak törene tanınmış 180 civarında siyasetçi ve sanatçı katılıyor.
Törenin açılış konuşmalarını Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başkanı Andrea Nahles ve aynı partiden Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer yapacak. Ünlü televizyon sunucusu Günther Jauch, Karl Marx’ın doğum belgesini okuyacak. ‘Karl Marx, Alman Peygamber’ belgeselinde Marx’ı canlandıran ünlü oyuncu Mario Adorf törenin öteki önemli isimleri arasında.
YENİ PARALAR BASILACAK
Trier kenti dünyanın bu en ünlü Trierlisi Marx’ı çok iyi pazarlamaya hazırlanıyor. Marx’ın 200’üncü doğum yıldönümü anısına Karl Marx portreli sıfır euro banknotlar basıldı. İlk beş bin banknot tanesi 3 eurodan kapış kapış giderken, 20 bin adet yeni banknotlar yolda.
Kentte önemli kavşaklarda Karl Marx figürlü trafik ışıkları yanıp sönerken, kentteki kafe işletmeleri üzerinde Marx portreli, altında ise “Bütün ülkelerin kahve içenleri birleşin” yazılı fincanlarla kahve ikram edecekler. Butikler Marx portreli tişörtler bastırdı.
Kentin simgesi tarihi Roma Kapısı Porta Nigra (Siyah Kapı) önüne 500 adet plastik Karl Marx figürü yerleştirildi.
Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra kimsenin beş cent bile vermeyeceği, Karl Marx’ın baş eseri Kapital kitabının satışları artışa geçti. 2016’da 2 bin 297 adet satan Kapital, 2017’de 2 bin 650 adet satış yaptı.
ÇİN’DEN HEDİYE HEYKEL
Çin’in Trier kentine özel hediyesi 4.40 metre yüksekliğinde, 2.3 ton ağırlığındaki devasa Karl Marx anıtı da 5 Mayıs’ta törenle açılacak. Heykel Roma Kapısı önüne dikildi. Karl Marx’ın doğduğu ve 17 yıl yaşadığı barok mimarisi müze evin restorasyonu ise 5 Mayıs’a yetiştirilmeye çalışılıyor.
SPD’ye yakın Friedrich Ebert Vakfı’nın işlettiği müze evde Marx üzerine daimi bir serginin yanında kentteki üç müzede Karl Marx’ın hayatı ve etkileri üzerine sergiler açılacak, paneller düzenlenecek.
SARAYDA DA ANILACAK
Karl Marx sadece memleketi Trier’de değil, başkent Berlin’de Cumhurbaşkanlığı sarayı Bellevue’de de anılacak. Eski Sosyal Demokrat Partili Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 3 Mayıs günü sarayda Marx üzerine bir panel düzenliyor. Panelde Marx’ın biyografi yazarı Jürgen Neffe ekonomistlerle Marx’ı tartışacak.
AŞIRI SAĞ RAHATSIZ OLDU
Marx’a gösterilen bu yoğun ilgi ve etkinlikler Marx’ın daha iyi, daha adil bir dünya için yeniden umut olmaya başladığı anlamına gelmiyor. Marx’ın tabu olmaktan çıkıp yeniden geri dönmesine karşı tepkiler de var. Aşırı sağcı parti AfD 5 Mayıs’ta kentte sessiz bir yürüyüş düzenleyecek. Birçok insan Marx’ın düşüncelerinin uygulamaya konulduğu sosyalist rejimlerde yaşanılan kanlı olayların, baskıların unutulmamasını talep ediyor. Karşı görüştekiler ise bu olaylardan Marx’ın sorumlu tutulamayacağını savunuyor. 27 yaşında, “Filozoflar dünyayı yalnızca farklı şekillerde yorumladılar ama önemli olan, onu değiştirmektir” diyen Karl Marx, düşünceleriyle sadece işçi hareketlerini etkilemekle kalmadı. Rusya’da Ekim devrimiyle, dünyayı da iki sisteme böldü.
Trier belediyesi Çin’in hediyesi Marx anıtının saldırıya uğrayacağı, üzerine boya atılacağından korkuyor. Boyanın kolayca silinmesi için heykel mumlanmış bulunuyor. Trier’de çoğunluk, heykelin dikilmesine, Marx ve düşüncelerini tartışmaya açmak için vesile olması amacıyla onay verdi. Etkinliklerin amacının Marx’ı yeniden canlandırmak değil, bu vesileyle onun düşüncelerini tartışmaya açmak olduğu vurgulanıyor. Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe tartışmalara, “Biz dünya politikası yapmıyoruz” sözleriyle karşılık verdi.
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