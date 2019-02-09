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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
09.02.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Komşunun saksısına işedi, 23 yıl ceza aldı! ‘Ben değil babam tecavüz etti’ dedi

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Komşunun saksısına işedi, 23 yıl ceza aldı! ‘Ben değil babam tecavüz etti’ dedi

İngiltere’de 1980’li yıllarda Newcastle ve Gateshead’de iki kadına tecavüz edildi. Ancak suçlu yakalanamadı. Geçen yıl tartıştığı komşusunun çiçek saksısına işeyen Eric McKenna’nın DNA örneği, bu iki tecavüzle eşleşince 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. McKenna, ‘Ben değil babam yaptı’ deyince babanın mezarının açılmasına karar verildi.

İNGİLTERE’de 60 yaşındaki Eric McKenna, geçen yıl mart ayında tartıştığı komşusunun çiçek saksısına idrarını yapınca 1980’li yıllarda Newcastle ve Gateshead’de iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hapse atıldı.
Komşunun şikayeti üzerine McKenna’dan alınan DNA örneği, tecavüz vakalarıyla ilişkilendirilmişti.
McKenna ise hep suçsuz olduğunu savundu. Ailesi de tecavüzcünün Eric McKenna değil, 1993’te ölen babası Thomas McKenna olduğunu öne sürdü.

Komşunun saksısına işedi, 23 yıl ceza aldı ‘Ben değil babam tecavüz etti’ dedi

McKenna ailesi Anglikan Kilisesi’nden, Newcastle’ın Elswick bölgesindeki St John’s Mezarlığı’na gömülü olan baba Thomas McKenna’nın mezarının açılması için izin aldı.

BİR ANLIK APTALLIK
Geçen yıl verilen mahkumiyet kararı sonrası Northumbria Polisi’nden Dedektif Mick Wilson “McKenna işlediği suçlardan ceza almayacağını düşündü. Ancak komşusuyla yaşadığı tartışma ve bir anlık aptallığı 23 yıl hapis cezası almasıyla sonuçlandı” demişti.
Savcılık, iki tecavüz vakasında da olay yerinden alınan DNA örneklerinin Eric McKenna’ya ait olmama ihtimalinin ‘milyarda bir’ olduğunu söylemişti.

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