Komşular karşı karşıya geliyor

BUNDESLIGA'da 15. haftada lider Gladbach Wolfsburg ile oynuyor. Başakşehir'e kendi sahasında son dakika golüyle yenilen ve Avrupa defterini kapatan Gladbach, Wolfsburg karşısında yaralarını sarmayı hedefliyor. İki takım arasındaki karşılaşma pazar günü saat 15.30'de Wolfsburg'da oynanacak.

KOMŞU KENTLERİN DERBİSİ

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Leverkusen, zorlu Köln deplasmanına çıkıyor. Son haftalarda puana hasret olan Köln karşısında galibiyeti hedefleyen Leverkusen, Ren derbisini kazanmanın hesabını yapıyor. Köln ligde son altı haftadır galip gelemiyor. Köln, bu maçta üç puana hasretine son vermek istiyor. Köln'de kart cezalısı Hektor ve Czichos görev verilirse oynayabilecekler. İki takım bugüne kadar ligde 62 kez karşı karşıya geldi. 23 maçı Leverkusen, 13 karşılaşmayı da Köln kazandı. İki takım 24 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı başaran Dortmund, Mainz deplasmanına çıkıyor. Cumartesi oynanacak maçta sarı siyahlar favori gösteriliyor.

20 MAÇTIR KAZANIYOR

Ligde üst üste iki haftayı puansız kapatan Bayern Münih, sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan son 20 lig maçın tamamını Bayern Münih kazandı. Werder Bremen en son Bayern Münih'e karşı 2008 yılında galip gelmişti. Bayern Münih'te Hernandez, Süle ve Coman sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Werder Bremen'de Ömer Toprak'ın sakatlığı sürüyor. Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak maçın tüm biletleri satıldı.

Haftanın kapanış maçı ise pazar günü Schalke ile Frankfurt arasında oynanacak. İki takım bugüne kadar 90 kez karşı karşıya geldi. Her iki takım da 33'er galibiyet aldı. 24 kez de berabere kaldılar. Schalke'de Ozan Kabak ve Suat Serdar'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor.

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

CUMARTESİ

B. Münih – W. Bremen (15.30)

Hertha Berlin – Freiburg (15.30)

Mainz – Dortmund (15.30)

Köln – Leverkusen (15.30)

Paderborn – Union Berlin (15.30)

Düsseldorf – RB Leipzig (18.30)

PAZAR

Wolfsburg – Gladbach (15.30)

Schalke – Frankfurt (18.00)