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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
12.08.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Komşu ülkede benzin kuyrukları oluşturmuşlardı: Yine başladı

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Komşu ülkede benzin kuyrukları oluşturmuşlardı: Yine başladı

Portekiz’de tanker şoförleri, maaş artışıyla ilgili anlaşmanın işverenlerce kabul edilmemesi üzerine süresiz greve başladı. Tanker şoförlerinin, nisan ayındaki grevinde ülkede yakıt bitmiş, vatandaşlar İspanya tarafına geçerek benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturmuştu. Uçaklar yakıt ikmali için İspanya’daki havaalanlarını kullanmış ve toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşanmıştı.

PORTEKİZ’de ulusal boyutta yakıt teminini etkileyecek tanker şoförlerinin süresiz grevi başladı. Tanker şoförleri, maaş artışıyla ilgili varılan anlaşmanın işverenlerce kabul edilmemesi gerekçesiyle vardığı süresiz greve gitme kararını uygulamaya koydu. Portekiz hükümeti ise tanker şoförlerinin dört ay önce yaptıkları grevde yaşanan kaos ve benzin krizini önlemek için bu kez enerji alanında ‘acil durum’ ilan etmişti. Bu kapsamda grev süresince yüzde 50 ila yüzde 100 asgari hizmet verilmesini şart koyan hükümet, havalimanı, liman, askeri ve güvenlik hizmeti veren kurumlar ile acil sağlık hizmetlerinde yakıt ihtiyaçlarının yüzde 100 karşılanması için 12 bin polis ve asker görevlendirdi.

Komşu ülkede benzin kuyrukları oluşturmuşlardı: Yine başladı
TANKERLERİ ASKER VE POLİSLER KULLANACAK
Tanker şoförlerinin asgari hizmeti garanti etmemeleri ve belirlenen öncelikli yerlere yakıt ulaşımının sağlanamaması durumunda hükümet tarafından benzin istasyonlarının yakıtsız kalmasını önlemek için tankerleri polis veya askerin kullanacağı açıklandı.
Ülke genelindeki benzin istasyonlarından 54’ünün öncelikli yerler için yüzde 100 kapasiteyle çalışacağı, 320’sinin de yüzde 50 ila yüzde 75 kapasiteyle vatandaşlara hizmet vereceği bildirildi.
Komşu ülkede benzin kuyrukları oluşturmuşlardı: Yine başladı

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, “Grev, Portekizlilerin gündelik hayatını etkilemeyecek” ifadesini kullandı. Hükümet yetkilileri, ülkenin ihtiyacını karşılayacak 3 aylık yakıt bulunduğunu da duyurdu.
Komşu ülkede benzin kuyrukları oluşturmuşlardı: Yine başladı

HÜKÜMET GREV HAKKINI İHLAL EDİYOR
Ulusal Ticari Mal Taşımacılığı Birliği (Antram) ile aylar süren müzakereler sonrasında şoförlerin maaş artışı konusunda anlaşma sağlandığını açıklayan sendika yetkilileri, işverenlerin bu anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle greve gitme kararı almıştı. Asgari hizmetin karşılanamayacağını savunan sendika yetkilileri, grevin etkisini azaltmak için önlemler alan hükümeti grev haklarını ihlal etmekle suçluyor.
Tanker şoförlerinin Paskalya tatili dönemine denk gelen nisandaki grevlerinde ülkedeki benzin istasyonlarının birçoğunda yakıt bitmiş, Portekiz vatandaşları arabalarıyla İspanya tarafına geçerek buralardaki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturmuş, uçaklar yakıt ikmali için İspanya’daki havaalanlarını kullanmış ve toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşanmıştı.

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