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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
12.12.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Komisyon çalışmaya başladı... İlk onu araştıracak!

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Komisyon çalışmaya başladı... İlk onu araştıracak!

Federal Meclis’te bu dönemde kurulan ikinci araştırma komisyonu çalışmaya başladı. Perşembe günü ilk toplantısını yapan komisyon, CSU’lu Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’in, AB Komisyonu’nun yabancı plakalı araçlardan otoban ücretinin alınmasının ayrımcılık olduğuna hükmetmesine rağmen yasayı çıkarmak için yaptığı harcamaların yasa dışı olup olmadığını, Scheuer’in bilerek ülkeyi zarara uğratıp uğratmadığını araştıracak.

KOMİSYON toplantısı öncesi üye milletvekilleri açıklamalarda bulundu. Komisyonun kurulmasını isteyen muhalefet partilerinin üyeleri, Bakan Scheuer’e yönelik eleştirilerini sürdürdü. Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanvekili Oliver Krischer, “Bakan Scheuer Meclis’e yalan söyledi. Vergi mükelleflerini zarara uğrattı” dedi. Bakan Scheuer’in üyesi olduğu CSU’lu komisyon üyesi Ulrich Lange ise komisyonun dürüst ve ön yargısız çalışacağını beklediklerini söyledi.
Komisyonun ilk toplantısına Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble başkanlık yaptı. İkinci toplantı ocak ayında yapılacak ve komisyonu bilgilendirmek üzere uzmanlar davet edilecek.

 

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