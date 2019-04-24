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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
24.04.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Komadan tam 27 yıl sonra uyandı: İlk söylediği söz...

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Komadan tam 27 yıl sonra uyandı: İlk söylediği söz...

1991 yılında henüz 32 yaşındayken okuldan aldığı oğlu Ömer ile eve giden Munira Abdullah’ın aracına otobüs çarptı. Beyninde hasar oluşan ve komaya giren kadın, tam 27 yıl sonra gözünü Münih’te açtı. Ve ilk söylediği kelime oğlunun ismi oldu. Başhekim Friedeman Müller, “Bu kadar uzun süre komada olup da kendisine gelen hasta hiç görmemiştim” dedi.

Komadan tam 27 yıl sonra uyandı: İlk söylediği söz...BİRLEŞİK Arap Emirlikleri vatandaşı Munira Abdullah 1991 yılında 32 yaşındayken oğlu Omer’i okuldan aldı. Oğluyla birlikte arabanın arka koltuğuna oturdu. Evinin yolunda da otobüsle çarpıştı. Oğlunun üzerine kapanarak onu kazadan korudu. Annesi sayesinde Ömer kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Munira Abdullah’ın ise beyninde ciddi hasar oluştu. Uzun yıllar farklı hastanelerde tedavi gördü. Ancak komadan çıkamadı. 2017 yılında tedavi olmak üzere Almanya’ya geldi. Münih yakılarındaki Bad Aibing’de bulunan Schön Klinik’e yattı. 27 yıl komada yaşayan Munira Abdullah 2018 yılında kendisine geldi. Şimdilerde 32 yaşında olan Munira Abudullah’ın oğlu Ömer “Hastanede biri benim adımı çağırdığını duyunca uyandım. Çağıran annemdi” dedi.

ONLAR ÖLÜ DEĞİL
Birleşik Arap Emirlikleri’nde yayınlanan ‘The National’ Gazetesine konuşan Ömer “Annemin başına gelenleri paylaşıyorum. Çünkü benzer durumda olan insanlar ümitlerini kesmemeli ve onları ölü olarak görmemeli. Annem bize neresinin ağrıdığını ve ne hissettiğini söyleyebiliyor”dedi. Almanya’daki Schön Klinik’in Başhekimi Friedeman Müller “Hastanın beyninde ağır hasar oluşmuş. Bize geldiğinde bilinci çok az açıktı. Sürekli oğlunun yüzüne doğru bakıyordu. Bu kadar uzun süre komada olup da kendisine gelen hasta hiç görmedim” dedi.

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