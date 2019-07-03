Koltuk krizinden hükümet krizine

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKoltuk krizinden hükümet krizine
GeriAvrupa Koltuk krizinden hükümet krizine
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
03.07.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Koltuk krizinden hükümet krizine

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koltuk krizinden hükümet krizine

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel’de AB liderler zirvesinde koltuk krizini çözdü ancak içeride hükümet krizine yol açtı. SPD ile Yeşiller, Avrupa Komisyonu Başkanlığı için Savunma Bakanı Ursula von der Leyen isminde uzlaşılmasına karşı çıktı: “Desteklemeyiz”.

AB liderler zirvesinde koltuk krizinde son anda uzlaşma sağlanırken, Almanya’da hükümet krizi çıktı. SPD, Avrupa Komisyonu Başkanlığı için Savunma Bakanı Ursula von der Leyen üzerinde uzlaşmaya varılmasına isyan etti. SPD, Bakan von der Leyen’e destek vermeyeceklerini açıklarken, Yeşiller de “Desteklemeyiz” dedi. Merkel’le koalisyonda büyük oy kaybeden SPD, hükümetten ayrılmanın yollarını arıyordu. Yasalar, koalisyonu bozmak için sözleşmenin ihlalini şart koşuyor.


MERKEL: ÇEKİMSER OY KULLANDIM
Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Angela Merkel ise, “Von der Leyen bir çekimser oy dışında oybirliğiyle kabul edildi. Çekimser oyu ben verdim. Çünkü koalisyon sözleşmesine göre birliktelik sağlanamadığı zaman, çekimser oy kullanmam gerekiyor” dedi. Ancak Merkel, Ursula von der Leyen’in AB Komisyon Başkanlığına önerilmesini savundu. Merkel 52 yıl aradan sonra ilk kez yeniden bir Alman’ın AB Komisyon Başkanı olacağını söyledi ve bu zaman zarfında Fransa’nın dört kez AB Komisyonu Başkanı çıkardığına dikkati çekti. Ursula von der Leyen’i kimin önerdiği sorusuna ise içeride konuşulanları anlatmayacağı gerekçesiyle cevap vermedi. Merkel, von der Leyen’i tüm hükümet ve devlet başkanlarının desteklediğine vurgu yaptı.

Koltuk krizinden hükümet krizine

İKİ ADAYI DA SEÇTİRMEDİLER
Komisyon Başkanlığı için Hollandalı Sosyal Demokrat Frans Timmermans ile koyu muhafazakar Almanya Hıristiyan Sosyal Birlik partili Manfred Weber adaydı. Timmermans, Avrupa’da hukuk devlet çağrısıyla sağ popülist partilerin iktidarda olduğu Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’nın ablukasına takıldı. Weber’in de AB Komisyon Başkanı olmasını önleyen Vişegrad ülkeleri, iki adayı da seçtirmediği için gücünü göstermiş olmanın sevincini yaşıyor. Alman TAZ gazetesi Vişegrad ülkelerini, ‘Yeni Doğu Bloku’ olarak niteledi.

Koltuk krizinden hükümet krizine

‘SÖZLEŞMEYE TAMAMEN AYKIRI’
SPD eski lideri Sigmar Gabriel, uzlaşmayı, “Siyasi dolaplarda eşi benzeri olmayan bir hareket” olarak niteledi ve “Bu, koalisyon sözleşmesine tamamen aykırı. Hükümeti terk etmek için çok açık bir gerekçe” dedi. SPD’yi tüm gücüyle bunu engellemeye çağıran Gabriel, AB Komisyon Başkanı’nın önce başka ülkelerin devlet ve hükümet başkanları tarafından değil, ülkesinin hükümeti tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Sigara yasağı meclisten geçti! Restoran ve kafeteryalarda...
Fransa acil servis çalışanlarından ‘robot değiliz’ grevi
Karrenbauer: Merkel’in sağlığı yerinde
Almanya’ya yabancı kalifiye eleman getirmek zorundayız