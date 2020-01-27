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Haber Giriş: 27.01.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Podolski'nin Köln'le yaptığı ilginç anlaşma! Döner...

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Podolski'nin Köln'le yaptığı ilginç anlaşma! Döner...

Antalyaspor’a transfer olan Lukas Podolski’nin, Köln kulübüyle yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Japon ekibi Vissel Kobe ile yollarını ayırmasının ardından kırmızı-beyazlıların yolunu tutan deneyimli futbolcu, eski kulübü Köln ile bir anlaşmaya varmıştı.

Podolskinin Kölnle yaptığı ilginç anlaşma Döner...

Köln kulübü geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda, eski Galatasaraylı Poldi’nin kulüpte bir göreve getirileceğini ilan etmişti. Bu anlaşmayla ilgili ilginç bir gerçek gün yüzüne çıktı.
Podolskinin Kölnle yaptığı ilginç anlaşma Döner...

Bild gazetesinin haberine göre Lukas Podolski ile Alman ekibi arasında varılan anlaşma, futbolcunun Almanya’daki dönerci zincirini de içeriyor.
Podolskinin Kölnle yaptığı ilginç anlaşma Döner...

‘Köln, Podolski’ye stadyumda dönerci açtırmayı planlıyor’ başlığıyla verilen haberde, Almanya’da döner dükkanı zinciri bulunan futbolcunun, temmuza kadar bir şube de Köln stadyumunda açacağı bildirildi.

Podolskinin Kölnle yaptığı ilginç anlaşma Döner...

Türk ortağı da bulunan ve Türk işçilerin de çalıştığı Mangal Döner isimli dükkanlarını Podolski Köln’de açmış ve sonrasında bunların sayısını çoğaltarak artırmıştı.

Köln, Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi büyük takımlarda oynayan 34 yaşındaki Lukas Podolski, Galatasaray’da 75 maça çıkarken 34 gol attı, 18 asist yaptı.

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