Podolski'nin Köln'le yaptığı ilginç anlaşma! Döner...

Japon ekibi Vissel Kobe ile yollarını ayırmasının ardından kırmızı-beyazlıların yolunu tutan deneyimli futbolcu, eski kulübü Köln ile bir anlaşmaya varmıştı.



Köln kulübü geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda, eski Galatasaraylı Poldi’nin kulüpte bir göreve getirileceğini ilan etmişti. Bu anlaşmayla ilgili ilginç bir gerçek gün yüzüne çıktı.

Bild gazetesinin haberine göre Lukas Podolski ile Alman ekibi arasında varılan anlaşma, futbolcunun Almanya’daki dönerci zincirini de içeriyor.

‘Köln, Podolski’ye stadyumda dönerci açtırmayı planlıyor’ başlığıyla verilen haberde, Almanya’da döner dükkanı zinciri bulunan futbolcunun, temmuza kadar bir şube de Köln stadyumunda açacağı bildirildi.



Türk ortağı da bulunan ve Türk işçilerin de çalıştığı Mangal Döner isimli dükkanlarını Podolski Köln’de açmış ve sonrasında bunların sayısını çoğaltarak artırmıştı.

Köln, Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi büyük takımlarda oynayan 34 yaşındaki Lukas Podolski, Galatasaray’da 75 maça çıkarken 34 gol attı, 18 asist yaptı.