Köln’deki unvan maçına davet edecek
Suriye kökenli boksör Manuel Charr, Almanya’nın Köln kentinde yapılacak unvan koruma maçına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceğini belirtti.
GEÇEN aylarda Ankara’ya giderek altın kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a elleriyle teslim eden WBA dalında Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu olan Manuel Charr, şöyle dedi:
“Ben Osmanlı torunuyum. O gün ringde bu duygularla mücadele edeceğim. En büyük rüyam Erdoğan’ı da o gün şeref tribününde görmektir. Bundan büyük bir mutluluk duyacağım. Tüm Türk seyircilerin de maçıma gelerek beni desteklemeleri bana çok büyük bir moral, motivasyon olacaktır. İnşallah tüm Türk kardeşlerim maça gelerek beni desteklerler ve ben de ‘Osmanlı Arslanı’ olarak ringden galibiyetle ayrılırım. Beni aylardan beri bu maça hazırlayan herkese teşekkür ediyorum.”
Manuel Charr, geçen yıl WBA dalında Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu olmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle