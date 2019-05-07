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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
07.05.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Köln’deki ilk iftara bin 200 kişi katıldı

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Köln’deki ilk iftara bin 200 kişi katıldı

Avrupa’nın en yoğun Müslüman nüfusu barındıran ülkelerinden Almanya’da ramazan ayının ilk günü toplu iftar verilen camiler büyük ilgi gördü. DİTİB Köln Merkez Camisi’ndeki iftara bir çok milletten bin 200 kişi katıldı. İftar menüsünün dağıtımını DİTİB Başkanı yaptı.

MİLYONLARCA Müslümanın yaşadığı Almanya’da ilk topla iftar, DİTİB Köln Merkez Camisi’nde dualarla yapıldı. İftara, Türklerin yanı sıra aralarında Suriyeli mülteciler, çocuklu aileler ve Afrikalı Müslüman öğrencilerin de bulunduğu bin 200 kişi katıldı. DİTİB İftar Komisyonu Görevlisi Osman Dikeç, ramazan ayı boyunca yardımseverler sayesinde her gün binden fazla kişiye iftar vereceklerini söyledi.

Köln’deki ilk iftara bin 200 kişi katıldı

DİTİB BAŞKANI GELENEĞİ BOZMADI
Dikeç, “Dünyanın her yerinden ve her dinden insanların katıldığı yoğun coşkulu, güzel bir program oldu. İftara bir saat kala misafirlerimiz gelmeye başladı. Peygamber efendimiz, ‘Kim bir oruçluya iftar ettirirse sevabından hiçbir şey eksik kalmadan aynı sevabı iftar ettiren de kazanır’ diyor. Bu iftarların verilmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun.” dedi.
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen de geleneği bozmayarak ilk iftarda misafirlere kendi elleriyle iftar menüsünde yer alan çorbadan ikram etti. Ramazanın ilk iftar menüsü şehriye çorbası, orman kebabı, pilav ve baklavadan oluştu.

ALMANYA’DAKİ HAYIRSEVERLERDEN NİJERYA’DA İFTAR
Almanya’da faaliyet gösteren Bir El Derneği de ramazan ayının ilk orucunda Nijerya’nın başkenti Abuja’ya bağlı Pape bölgesinde 400 kişiye iftar verdirdi.
Bir El Derneği temsilcisi Mahmut Poyraz, Almanya’da hayırseverlerin yaptığı yardımlarla buradaki Müslümanlara iftar verildiğini belirterek “Yüzlerce Müslüman caminin etrafında toplandı ve ezanı bekliyor. Mübarek ramazan ayında birbirimize yardım etmemiz çok önemli” dedi.
İftara gelenlerden Abdul Mumin, Türklere teşekkürlerini bildirerek, “Bu iftar olmasaydı, benim gibi çok insanın sudan başka orucunu açacağı bir şeyi yoktu” dedi.

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