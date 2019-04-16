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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Muhsin CEYLAN, DHA
16.04.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Köln’deki göçmen sayısı açıklandı! 57 bin nüfusla Türkler...

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Köln’deki göçmen sayısı açıklandı! 57 bin nüfusla Türkler...

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İstatistik Dairesi’nin açıkladığı son rakamlara göre, eyalette yaşayan göçmen kökenli en büyük grubu Türkler oluşturuyor. Yaklaşık 83 milyon nüfusu olan Almanya genelinde ise göçmenlerin sayısı 10 milyon 900 bine yükseldi.

KÖLN’ün demografik yapısıyla ilgili ‘Rakamlar yalan söylemez. Köln’de yabancılar gerçeği’ başlıklı haberini okuyucularıyla paylaşan Express gazetesinde, “Şehrimiz artık uluslararası çok renkli bir metropol” denildi. 2019 başlangıcı itibariyle Köln’de 231 bin 280 göçmenin yaşadığı belirtilen haberde, bu sayının geçen yıla oranla bin 255 kişi azaldığına dikkat çekildi. “Milyonluk şehir Köln’de yaşayan her dört kişiden biri Alman pasaportu, kimliği olmayan göçmen asıllı” ifadeleri kullanılan haberde, Eyalet İstatistik Dairesi Yabancılar Kayıt Merkezi rakamlarına göre Köln’de yaşayan Türklerin, diğer milliyetler arasından 56 bin 820 kişiyle liste başında yer aldığı belirtildi.

HİÇ OLMADIĞI KADAR YÜKSEK
Resmi rakamlara göre Türkleri, 21 bin 65’lik nüfusuyla İtalyanlar, 11 bin 130 kişiyle de Polonyalılar takip ediyor. Köln’de Iraklı sayısı 9 bin 630, Suriyeli sayısı 7 bin 840 ve Bulgar sayısı 7 bin 810. Asya’dan gelip Köln’de yaşayanların sayısının 43 bin 485 olduğu belirtilen haberde, göçmenlerin 166 bin 925’inin yüzde 72’sinin Avrupa’dan gelenler olduğu hatırlatıldı.
Express gazetesinin KRV Eyalet İstatistik Dairesi rakamlarına dayandırdığı haberine göre, eyalette yaşayan göçmenlerin sayısı, tarihte hiç olmadığı kadar yükseğe, yani 2 milyon 648 bin 600’e tırmandı. Haberde paylaşılan detaylardan biri de Köln’deki 231 bin 280 göçmenin yüzde 54’lük kısmı sekiz yıldan fazla zamandır burada yaşıyor olması nedeniyle Alman vatandaşlığına müracaat etme hakkına sahip. Habere göre, 30 Eylül 2018 itibariyle 82 milyon 979 bin kişinin yaşadığı Almanya’da göçmenlerin nüfusu ise 10 milyon 900 bine yükseldi.

GENEL MERKEZLER KÖLN’DE
Toplam nüfusu 960 bin 300 olan Köln’de yaşayan 231 bin 280 göçmenin yüzde 36.3’ü de yirmi yıldan fazla bir süredir burada bulunuyor ve bunların başını da Türkler çekiyor. Anadolu’dan Almanya’ya göç tarihinde şehirde bulunan Ford otomobil tesisleri başta olmak üzere Köln, çok farklı bir özelliğe sahip. Almanya’da hizmet veren Türk dini hizmet çatı örgütlerinin hepsinin merkezi de Köln’de bulunuyor.

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