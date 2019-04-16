Köln’deki göçmen sayısı açıklandı! 57 bin nüfusla Türkler...

KÖLN’ün demografik yapısıyla ilgili ‘Rakamlar yalan söylemez. Köln’de yabancılar gerçeği’ başlıklı haberini okuyucularıyla paylaşan Express gazetesinde, “Şehrimiz artık uluslararası çok renkli bir metropol” denildi. 2019 başlangıcı itibariyle Köln’de 231 bin 280 göçmenin yaşadığı belirtilen haberde, bu sayının geçen yıla oranla bin 255 kişi azaldığına dikkat çekildi. “Milyonluk şehir Köln’de yaşayan her dört kişiden biri Alman pasaportu, kimliği olmayan göçmen asıllı” ifadeleri kullanılan haberde, Eyalet İstatistik Dairesi Yabancılar Kayıt Merkezi rakamlarına göre Köln’de yaşayan Türklerin, diğer milliyetler arasından 56 bin 820 kişiyle liste başında yer aldığı belirtildi.

HİÇ OLMADIĞI KADAR YÜKSEK

Resmi rakamlara göre Türkleri, 21 bin 65’lik nüfusuyla İtalyanlar, 11 bin 130 kişiyle de Polonyalılar takip ediyor. Köln’de Iraklı sayısı 9 bin 630, Suriyeli sayısı 7 bin 840 ve Bulgar sayısı 7 bin 810. Asya’dan gelip Köln’de yaşayanların sayısının 43 bin 485 olduğu belirtilen haberde, göçmenlerin 166 bin 925’inin yüzde 72’sinin Avrupa’dan gelenler olduğu hatırlatıldı.

Express gazetesinin KRV Eyalet İstatistik Dairesi rakamlarına dayandırdığı haberine göre, eyalette yaşayan göçmenlerin sayısı, tarihte hiç olmadığı kadar yükseğe, yani 2 milyon 648 bin 600’e tırmandı. Haberde paylaşılan detaylardan biri de Köln’deki 231 bin 280 göçmenin yüzde 54’lük kısmı sekiz yıldan fazla zamandır burada yaşıyor olması nedeniyle Alman vatandaşlığına müracaat etme hakkına sahip. Habere göre, 30 Eylül 2018 itibariyle 82 milyon 979 bin kişinin yaşadığı Almanya’da göçmenlerin nüfusu ise 10 milyon 900 bine yükseldi.

GENEL MERKEZLER KÖLN’DE

Toplam nüfusu 960 bin 300 olan Köln’de yaşayan 231 bin 280 göçmenin yüzde 36.3’ü de yirmi yıldan fazla bir süredir burada bulunuyor ve bunların başını da Türkler çekiyor. Anadolu’dan Almanya’ya göç tarihinde şehirde bulunan Ford otomobil tesisleri başta olmak üzere Köln, çok farklı bir özelliğe sahip. Almanya’da hizmet veren Türk dini hizmet çatı örgütlerinin hepsinin merkezi de Köln’de bulunuyor.