Köln’de ‘Meslek altın bileziktir’ etkinliği
Almanya’nın Köln kentinde gençleri meslek eğitimine özendirmek ve meslekleri tanıtmak amacıyla 26 Ekim tarihinde etkinlik düzenlenecek.
KÖLN Başkonsolosluğu, Köln İş Ajansı ve Köln Zanaatkarlar Odası’nın ‘Meslek Altın Bileziktir’ adı altında ortaklaşa düzenleyecekleri etkinlik Köln Zanaatkarlar Odası’na bağlı Butzweilerhof Meslek Eğitim Merkezi’nde 15.30-18.00 saatleri arasında yapılacak. Hugo Eckenerstr 16 adresindeki etkinlikte meslek eğitimi konusunda uzmanlar bilgilendirme yapacak. Köln Başkonsolosluğu, hem velilere hem de gençlere etkinliğe katılma çağrısı yaptı. Etkinlik çerçevesinde meslek eğitim merkezi de ziyaret edilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle