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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
23.06.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Köln’de çifte kutlama

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Köln’de çifte kutlama

Avrupa’da ilk kurulan taraftarlar derneği olan Köln Galatasaray derneği’nin organize ettigi baloya taraftarlar çok büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, GSYiAD Başkani İbrahim Hatipoğlu, Köln başkonsolosu B. Ceyhun Erciyes’in de bulunduğu baloda sergilenen 22. şampiyonluk ve 18. Ziraat Türkiye kupası çok büyük ilgi gördü.

Köln’de çifte kutlama
Köln’ün en seçkin salonu Event Palast’ta 500’den fazla davetlinin ailece kutladığı baloda bir konuşma yapan Köln Galatasaray dernek başkanı ve GS kongre üyesi Yakup Peker, 1997 yılında kurulan derneğimizin 22. yıldönümünde 22.şampiyonlugumuzu kutluyoruz. Her türlü engeli ve zorluğu aşarak Süper Ligde 22. defa, Ziraat Türkiye kupası’nda 18. defa şampiyon olduk... Bu güzel şampiyonlukları bize yaşatan başta İmparatorumuz Fatih Terim’e, Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’e, yönetim kurulumuza, futbolcularımıza ve emeği geçen herkese yürek dolusu teşekkürler ediyoruz. Galatasaraylı olmak demek, sadece şampiyonluklarla açıklanamayan, sadece kültürle tarif edilemeyen, sosyal dayanışmayla, sevgiyle, olağan üstü güçlü kazanma arzusu ve sınır tanımaz büyüme hırsıyla anlatılamayan bir yaşam biçimine sahip olmak demektir. Galatasaraylı olmak demek; dünden geleceğe uzanan tarihin sonsuz koridorlarında giderek büyüyen, giderek parlayan, erişilmesi mümkün olmayan bir ışık, inanılmaz uzaklıklara ulaşan bir ses ve hiç ölmeyecek bir ruha sahip olmak demektir. Galatasaraylılık bir sevdadır, gönülden yaşanır... Galatasaraylılık bir aşktır, ölümsüzdür... Onunla birlikte sevinip onunla birlikte üzülmektir.Galatasaraylılık mucizeleri gerçek yapmaktır. Sarı kırmızılı yüreklerin ışıltısı ve sarının aseleti, kırmızının gücüyle en büyük Galatasaray, yaşasın Galatasaray diyorum’ dedi.

Köln’de çifte kutlama

Gecede sahne olan şarkıcı Altay Galatasaray marşlarıyla tüm davetlilere unutulmayacak bir müzik şöleni yaşattı. Galatasaraydan Japonya’ya transfer olan ve tedavi için Köln’de bulunan eski Galatasaraylı Alman futbolcu Lukas Podolskiye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan GS yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, GSYiAD başkanı İbrahim Hatipoğlu ve GS Köln dernek başkanı Yakup Peker, Podolski ve şampiyonluk kupalarıyla hatıra fotografı çektirdiler. GS Köln dernek başkanı ve GS kongre üyesi Yakup Peker´de Podolskiye bir teşekkür plaketi takdim etti. Şampiyonluk kupalarını Köln’de görmekten çok mutlu olan ve kası bir konuşma yapan Podolski, şampiyonluk kupalarını Köln’de görmekten çok mutlu oldum. Galatasaray’ı, Galatasaray taraftarını ve İstanbul'u unutmam mümkün degil, en büyük Galatasaray’ dedi.

Köln’de çifte kutlama

Köln’de çifte kutlama

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