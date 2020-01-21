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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 21.01.2020 - 11:27,Son Güncelleme:/

Köln’de bomba paniği! Tren seferleri durduruldu, bölgede tahliye başladı...

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Köln’de bomba paniği! Tren seferleri durduruldu, bölgede tahliye başladı...

Almanya’nın Köln kentindeki ana tren garı yakınlarından geçen Ren Nehri kıyısında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulundu. Bomba imha ekibi sabah saat 09.00’da çalışmalarına başlarken, polis ise güvenlik önlemleri aldı.

İMHA çalışmaları sırasında Hohenzollern Köprüsü tren ve araç trafiğine kapatıldı. Köln’den Frankfurt yönüne giden tren seferleri saat 12.00’ye kadar iptal edildi, Ren Nehri’ndeki gemi ve tekne ile motor trafiği de durduruldu, bölge hava trafiğine kapatıldı. Ayrıca çevredeki iş yeri ve evler de boşaltıldı. Bomba imha çalışmalarının saat 12.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.
Bomba, pazartesi akşamı Deutz’da Ren Nehri’nin Kenedy Kıyısı bölümünde inşaat çalışmaları yapıldığı sırada bulundu. Bombanın bulunduğu bölgede Köln Opera Binası, Rheinland Eyalet Temsilciliği, RTL Televizyon binası ve çok sayıda şirket büroları var.

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