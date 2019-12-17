Köln’de 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

BOMBA imha çalışmaları nedeniyle bölgeden 2 bin 800 kişi tahliye edildi, bazı yollar trafiğe kapatıldı, şehir içi hizmet veren 7 numaralı tramvayın seferleri geçici olarak durduruldu. Tahliye edilenler için Hohe Caddesi’ndeki bir ilköğretim okulunda irtibat noktası oluşturuldu. Bomba imha çalışmaları devam ediyor.

Köln’ün Porz semtinde 13 Aralık’ta yine İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulunmuştu. Bombanın bulunduğu bölgede büyük bir hastane olması nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yanı sıra söz konusu hastanenin de boşaltılacağı ve bombanın 18 Aralık’ta imha edileceği kaydedildi.