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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
17.12.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Köln’de 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

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Köln’de 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

Almanya’nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulunduğu belirtildi. Köln Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Westhoven bölgesinde inşaat çalışmaları sırasında 250 kilogramlık patlamamış bir bomba bulundu.

BOMBA imha çalışmaları nedeniyle bölgeden 2 bin 800 kişi tahliye edildi, bazı yollar trafiğe kapatıldı, şehir içi hizmet veren 7 numaralı tramvayın seferleri geçici olarak durduruldu. Tahliye edilenler için Hohe Caddesi’ndeki bir ilköğretim okulunda irtibat noktası oluşturuldu. Bomba imha çalışmaları devam ediyor.
Köln’ün Porz semtinde 13 Aralık’ta yine İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulunmuştu. Bombanın bulunduğu bölgede büyük bir hastane olması nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yanı sıra söz konusu hastanenin de boşaltılacağı ve bombanın 18 Aralık’ta imha edileceği kaydedildi.

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