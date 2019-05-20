Köln ve Paderborn Bundesliga'da
Bundesliga 2'yi ilk iki sırada bitiren Paderborn ve Köln, Bundesliga'ya yükselen takımlar oldular.
Bundesliga'nın son haftasına 62 puanla lider olarak giren Köln, Magdeburg ile 1-1 berabere kalmasına rağmen puanını 63'e yükseltti ve Bundesliga'ya çıktı.
Son hafta maçında Dinamo Dresden'e 3-1 mağlup olmasına rağmen ligi 57 puanla ikinci sırada bitiren Paderborn Bundesliga'ya çıkma hakkı elde eden ikinci takım oldu. Paderborn son olarak 5 yıl önce Bundesliga'da mücadele etmişti.
Ligi 3. sırada tamamlayan FC Union Berlin ise Ozan Kabak'ın takımı VFB Stuttgart ile play-out maçları oynayacak.
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