Köln Sıla’yı ayakta alkışladı
Sıla Gençoğlu, Almanya’nın Köln kentinde sahneyı çıktı. İki saat süren konserde sevilen şarkılarıyla salonu coşturan Sıla, konser sonunda ayakta alkışlandı.
SILA’nın Palladium Köln’deki konserine sevenleri büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, canlı sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı. “Afitap”, “Ateşle Oynama” ve “Aslan Gibi” şarkılarını seyircilerle seslendiren Sıla, konser sonunda ayakta alkışlandı.
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