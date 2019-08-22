Köln Dortmund'u ağırlıyor
Bundesliga'da 2019-2020 sezonu'nun 2. haftası Köln ile Dortmund maçıyla start alıyor.
Köln kentinde yarın akşam oynanacak maçın başlama saati 20.30. Sezonun ilk haftasını farklı kazanıp liderlik koltuğuna oturan Dortmund, Köln karşısında ikinci galibiyeti hedefliyor.
İlk hafta deplasmanda yenilen Köln'de hedef seyircisinin önünde ilk galibiyeti almak. Maça her iki takım da ideal ilk 11'i ile çıkıyor.
Ligde cumartesi günü altı karşılaşma oynanacak.
Haftanın en önemli maçında Schalke son şampiyon Bayern Münih'i ağırlayacak. Schalke'de Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Suat Serdar, Münir Levent Mercan ve Ahmed Kutucu ise forma giymeyi umut ediyorlar.
Sezonun ikinci haftası pazar günü oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.
Haftanın kapanış maçı Hertha Berlin ile Wolfsburg arasında oynanacak.
Haftanın programı şöyle:
YARIN
Köln – Dortmund (20.30)
CUMARTESİ
Hoffenheim – W. Bremen (15.30)
Düsseldorf – B. Leverkusen (15.30)
Mainz – M'gladbach (15.30)
Augsburg – Union Berlin (15.30)
Paderborn – Freiburg (15.30)
Schalke – B. Münih (18.00)
PAZAR
Lepzig - Frankfurt (15.30)
Hertha Berlin – Wolfsburg (18.00)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle