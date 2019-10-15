Köln Belediyesi’nde bomba alarmı: İçeridekilerle birlikte havaya uçuracağız
Köln Belediyesi’nin tarihi belediye binasının ana girişine bırakılan ve patladığında binayı içerisindekilerle birlikte havaya uçuracağı notu bulunan çanta, kente hareketli saatler yaşattı. Çantadan bomba çıkmadı.
ALMANYA’nın Köln kenti, bomba süsü verilen şüpheli çanta nedeniyle hareketli saatler yaşadı. Tarihi belediye binasının ana girişine bırakılan spor çantanın yanında bulunan Siber İmparatorluk Ordusu imzalı tehdit notunda 'Bu çantayı gördüğünüzde sallamayın ve yerden kaldırmayın. Çantanın içinde kimyasal maddeler var ve saat 09.45'de kendiliğinden patlayacak. Belediye binasının yarısını içerisindeki insanlarla birlikte havaya uçuracak” tehditi yer aldı.
‘GÜNAHSIZ İNSANLARIN KANI ELİNİZDE OLACAK’
Çantayı bırakan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ayrıca 'Bu notu ciddiye almazsanız elinizde günahsız çok sayıda kişinin kanı olacak' tehdidinde de bulundu. Çantayla birlikte notu görenler hemen durumu polise bildirdi. Polis bölgede sıkı güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha uzmanları ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Bomba tehdidi asılsız çıktı.
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