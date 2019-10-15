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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 15.10.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Köln Belediyesi’nde bomba alarmı: İçeridekilerle birlikte havaya uçuracağız

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Köln Belediyesi’nde bomba alarmı: İçeridekilerle birlikte havaya uçuracağız

Köln Belediyesi’nin tarihi belediye binasının ana girişine bırakılan ve patladığında binayı içerisindekilerle birlikte havaya uçuracağı notu bulunan çanta, kente hareketli saatler yaşattı. Çantadan bomba çıkmadı.

ALMANYA’nın Köln kenti, bomba süsü verilen şüpheli çanta nedeniyle hareketli saatler yaşadı. Tarihi belediye binasının ana girişine bırakılan spor çantanın yanında bulunan Siber İmparatorluk Ordusu imzalı tehdit notunda 'Bu çantayı gördüğünüzde sallamayın ve yerden kaldırmayın. Çantanın içinde kimyasal maddeler var ve saat 09.45'de kendiliğinden patlayacak. Belediye binasının yarısını içerisindeki insanlarla birlikte havaya uçuracak” tehditi yer aldı.

Köln Belediyesi’nde bomba alarmı: İçeridekilerle birlikte havaya uçuracağız

‘GÜNAHSIZ İNSANLARIN KANI ELİNİZDE OLACAK’
Çantayı bırakan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ayrıca 'Bu notu ciddiye almazsanız elinizde günahsız çok sayıda kişinin kanı olacak' tehdidinde de bulundu. Çantayla birlikte notu görenler hemen durumu polise bildirdi. Polis bölgede sıkı güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha uzmanları ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Bomba tehdidi asılsız çıktı.

Köln Belediyesi’nde bomba alarmı: İçeridekilerle birlikte havaya uçuracağız

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