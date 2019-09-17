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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
17.09.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Köln Başkonsolosluğu’ndan, Aşure Günü etkinliği

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Köln Başkonsolosluğu’ndan, Aşure Günü etkinliği

Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu, Aşure Günü etkinliği düzenledi. Konsolosluk binasında düzenlenen etkinliğe, cemaat liderleri sivil toplum, siyaset ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü, St. Dimitrios Ortadoks Kilisesi, Süryani Kilisesi, Avrupa Türk Ehlibeyt temsilcileri misafirlere hitap etti.

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Kerbelanın bir utanç hadisesi ve Müslümanlar açısından tarihin en karanlık, en dehşet verici olayı olduğunu ifade etti. Erciyes, Hz. Peygamberin torunu, cennet çiçeği Hz. Hüseyin ve aralarında küçük çocukların da bulunduğu 70 kadar yakını katledilmiştir. Hazreti Hüseyin, Kerbela’da ümmetin birliği ve diriliği için en acımasız işkencelere direnmiştir dedi.

Köln Başkonsolosluğu’ndan, Aşure Günü etkinliği

‘BİR OLMAYA DİRİ OLMAYA DEVAM ETMELİ’
Barış Ceyhun Erciyes konuşmasını şöyle sürdürdü: İbadet yerlerimize yönelik istenmeyen olaylar meydana gelebilmektedir. Hala toplumumuzun karşılaştığı birçok sorun mevcuttur. Bunların aşılabilmesi için birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirerek sürdürmemiz gerekiyor. Hacı Bektaşi Veli’nin dediği gibi, Bir olmaya diri olmaya devam etmemiz gerekiyor. Türkiye, gözümüzü kapattığımızda hayalini kurduğu vatanımız, bu bayrak hepimizin bayrağıdır.

AMAÇ ALEVİ BAĞLARININ KORUMASI
Köln Başkonsolosu Erciyes, yurt dışında yaşayan Alevi toplumunun dini ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bilgi paylaşımında da bulundu. Erciyes, “2007 yılından bu yana ülkemizden Dede, Zakir, 12 hizmet görevlisi olmak üzere, Alevi alan uzmanları yurt dışında çeşitli ülke ve şehirlerde görevlendirilmektedir. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yürütülen söz konusu çalışma, bu yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımıza geçmiştir. Bu çerçevede, başta Almanya olmak üzere, toplam 8 Avrupa ve Balkan ülkesinde 54 farklı merkezde 111 Alevi alan uzmanı, bu yıl 28 Ağustos-28 Ekim tarihleri arasında çeşitli sürelerde görevlendirilmişlerdir. Söz konusu proje, Almanya’daki Alevi toplumunun, devletimizin de desteğiyle, ülkemizdeki Alevi dernekleriyle bağlarının korunması ve karşılıklı iletişimlerinin artırılması bakımından önemli fayda sağlamaktadır” dedi. Erciyes, “Peygamberimizin çiçeği İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum” dedi. Aşure Günü etkinliğinin ardından davetlilere aşure ikramı yapıldı.

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